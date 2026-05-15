Julian Sigrist Redaktor Sport

Silvan Widmer bleibt dem FSV Mainz 05 auch über den Sommer hinaus erhalten. Wie die Rheinländer am Freitag vermelden, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 33-Jährige verlängert. Angaben über die Länge werden nicht gemacht, übereinstimmende Medienberichte gehen allerdings von einem Ein-Jahres-Vertrag aus.

Widmer stiess im Juli 2021 vom FC Basel nach Mainz und absolvierte seither 151 Partien, in denen er zehn Treffer erzielte. In der laufenden Spielzeit bringt er es wettbewerbsübergreifend auf 39 Einsätze und vier Torbeteiligungen. Seit zwei Jahren trägt er zudem die Kapitänsbinde.

«Silvan hat in den letzten Jahren in der Rolle als Führungsspieler und Kapitän einen großen Stellenwert für uns erreicht. Auch sportlich ist er im vergangenen Halbjahr, als großer Druck auf uns lag, mit Leistung vorangegangen und hat seinen Teil zu der erfolgreichen Rückrunde beigetragen. Wir freuen uns, gemeinsam mit ihm weiterzumachen», wird Sportchef Niko Bungert zitiert.

Widmer selbst sagt: «Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl hier in Mainz – umso schöner ist es, dass wir unserer Wahlheimat noch ein wenig erhalten bleiben. Ich habe hier in den vergangenen fünf Jahren viele tolle Momente erlebt und freue mich sehr, auch weiterhin dabei mithelfen zu können, Mainz 05 allgemein und diese Mannschaft im Speziellen in eine möglichst erfolgreiche Zukunft zu führen.»

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