Die Nati absolviert das Abschlusstraining am Freitag in der Schweiz, ehe sie sich am Nachmittag nach Serbien aufmacht. Und Zeki Amdouni überzeugt für einmal nicht nur als Penaltyschütze, sondern auch als Penaltykiller.

Die Nati absolviert ihr Abschlusstraining vor einem Auswärtsspiel erneut in der Schweiz. Foto: TOTO MARTI 1/5

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Abschlusstraining in St. Gallen

Die Nati absolviert ihr Abschlusstraining für die Partie am Samstag in Serbien wie zuletzt üblich in der Schweiz. Das Yakin-Team trainiert am Freitagmorgen noch einmal auf der Sportanlage Gründenmoos in St. Gallen und macht sich erst am späteren Nachmittag vom Flughafen Zürich auf nach Nis, wo am Abend im Spielort Leskovac die Pressekonferenz mit dem Nati-Coach und Vize-Captain Manuel Akanji stattfindet. Wohnen wird die Nati etwas ausserhalb der Kleinstadt im Süden Serbiens.

Billard mit Freunden

Uno, Brändi Dog, Schach oder Tischtennis: Die Nati-Spieler verbringen ihre Freizeit jeweils mit verschiedenen Aktivitäten. Zudem bietet der Säntispark, in dem die Nati untergebracht ist, diverse Freizeitmöglichkeiten. Remo Freuler (32) übte sich am Mittwoch für einmal mit Freunden im Billard. Obwohl bei seinem früheren Verein Atalanta Bergamo sogar ein Billardtisch im Garderoben-Trakt stand, spielt der Bologna-Söldner nur selten.

Amdouni als Penalty-Killer

Im Training am Donnerstag, das alle 23 Spieler absolvierten, übten einige Nati-Cracks auch das Schiessen von Penaltys – teils mit vertauschten Rollen, was für viel Gelächter sorgte. Goalie Gregor Kobel überzeugte dabei als treffsicherer Schütze, Stürmer Zeki Amdouni liess sein Talent zwischen den Pfosten aufblitzen und parierte zur Freude seiner Teamkollegen einen Versuch mirakulös.

Dänemark-Spiel praktisch ausverkauft

Das Heimspiel am nächsten Dienstag in St. Gallen gegen Dänemark ist praktisch ausverkauft. Am Donnerstag waren nur noch rund 100 Tickets verfügbar für die Partie im Kybunpark, vor der auch die langjährigen Nati-Spieler Xherdan Shaqiri (33), Yann Sommer (35) und Fabian Schär (32) verabschiedet werden.

