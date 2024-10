Remo Freuler ist mit 32 inzwischen der Älteste in der Nati. Foto: TOTO MARTI 1/8

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Remo Freuler (32) hat einen speziellen Bezug zu Serbien, stammt doch die Familie seiner Frau Kiki aus dem Land vom Balkan mit seinen rund 6,7 Millionen Einwohnern. Er spricht ein paar Brocken Serbisch und verbrachte auch in diesem Sommer mit der Familie einige Tage in Serbien. «Meine Tochter haben wir vor der EM in Belgrad getauft, was sehr schön war.»

Gelegentlich ist in Gesprächen mit der Familie auch der Fussball ein Thema. Und immer wieder wird er auf sein Tor an der WM 2022 angesprochen, als er mit dem 3:2 in Doha das bisher letzte Duell gegen Serbien entschied und der Nati den Weg in die K.o.-Phase ebnete. «Viele waren damit natürlich nicht happy. Aber sie sagten, weil ich es war, sei es schon okay gewesen.»

Auch am Samstag erwartet Freuler ein heisses Spiel, was allerdings der sportlichen Situation geschuldet ist. «Es geht um drei wichtige Punkte, denn beide Teams wollen den Anschluss an die ersten zwei Plätze der Gruppe bewahren.» Für ihn sei es aber eine normale Partie. «Es geht um Fussball – und um nichts anderes.»

Erfahrungen mit Shitstorms

Dass es wie 2022 in Doha vermehrt Provokationen geben könnte – vor allem gegenüber Granit Xhaka – sieht Freuler gelassen. «Man muss dieses Thema nicht totschweigen, aber Provokationen gehören zum Fussball dazu.» Als jüngstes Beispiel nennt er Bayern Münchens Ersatzgoalie Sven Ulreich, der mit seiner Beleidigung in Richtung Leverkusens Sportchef Simon Rolfes für viel Wirbel sorgte. «Auch auf dem Platz gibt es immer wieder mal Provokationen, aber man lernt, damit umzugehen.»

Freuler ist bedacht, dass er im Vorfeld der Partie kein Öl ins Feuer giesst. Wie schnell gewisse Aussagen einigen in den falschen Hals kommen können und die Runde machen, hat er während der EM am eigenen Leib erfahren, als er sich vor dem Achtelfinal gegen Italien zur Ausgangslage geäussert hatte und er mit seinen – allerdings harmlosen –Aussagen in den sozialen Netzwerken in Italien einen Shitstorm auslöste. «Solche Dinge sind für niemanden schön», sagt Freuler.

Der Älteste in der Nati

Bei einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» ist er noch einmal auf die Episode angesprochen worden, dazu äussern wollte er sich aber nicht mehr. «Man wird schon vorsichtiger und überlegt sich, welche Aussagen man tätigt.» Deshalb seien viele Spieler heutzutage vor den Mikrofonen etwas vorsichtiger als vielleicht noch vor ein paar Jahren, so Freuler.

Generell lässt er lieber Taten anstatt Worte sprechen. Bei Bologna ist Freuler sowohl in der Liga als auch in der Champions League eine feste Bank und trägt immer wieder auch die Captainbinde. In der Nati gehört er seit längerem zum Mannschaftsrat und ist nach den Rücktritten von Shaqiri, Schär und Sommer inzwischen der Älteste. Gegen Serbien macht Freuler sein 75. Länderspiel. Für ein Tor zum kleinen Jubiläum im Nati-Dress würde er auch ein paar Sticheleien seiner serbischen Freunde und Verwandten in Kauf nehmen.

