Die Schweizer U17 gewinnt das zweite EM-Quali-Spiel gegen Zypern. Für eine erfolgreiche Qualifikation ist man dennoch auf Schützenhilfe angewiesen. Eine Niederlage muss dagegen die U19-Nati hinnehmen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt in die EM-Qualifikation gegen Belgien feiert die Schweizer U17-Nati im zweiten Spiel den ersten Sieg. Gegen Zypern gewinnt das Team von Ex-FCZ-Trainer Massimo Rizzo.

Luzern-Junior Aldin Smajic bringt die Schweiz schon in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Euron Bajraktar von den Young Boys erhöht nach einer guten Stunde auf 2:0.

Damit liegen die Schweizer zwischenzeitlich hinter Serbien auf Rang zwei der Vierergruppe, haben aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die Belgier und die Serben, die am Samstagabend (17 Uhr) gegeneinander spielen.

Für EM-Quali ist Schützenhilfe nötig

Am Dienstag trifft die Nati im letzten Gruppenspiel auf Serbien (16 Uhr). Alle Gruppenspiele werden im Rahmen eines Mini-Turniers ausgetragen, wobei Serbien als Gastgeber fungiert.

Um sich für die Endrunde in Estland zu qualifizieren, ist Gruppenrang eins nötig. Daher muss die Schweiz auf einen serbischen Sieg gegen Belgien hoffen, da im abschliessenden Spiel zwischen Belgien und Zypern mit einem belgischen Sieg zu rechnen ist. So wäre mit einem Sieg am Dienstag noch der Gruppensieg möglich. Wird man Zweiter oder Dritter, verbleibt man für die Quali zur U19-EM von 2027/28 in der A-Liga, der Gruppenletzte steigt in die B-Liga ab.

Zweite Niederlage für U19-Nati

Eine Niederlage setzt es am Samstag dagegen für die Schweizer U19-Auswahl ab: Das Team von Ilija Borenovic muss sich Frankreich im kroatischen Vrbovec mit 1:2 geschlagen geben. Einziger Schweizer Torschütze ist Luzern-Stürmer Andrej Vasovic – sein Treffer in der 87. Minute kommt nach einem Doppelpack von Frankreichs Enzo Molebe, der aktuell bei Montpellier in der Ligue 2 unter Vertrag steht, aber zu spät. Nach dem 1:4 gegen Gastgeber Kroatien am Mittwoch ist damit endgültig klar, dass die Schweiz die U19-EM 2026 verpassen wird. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für die im Sommer in Wales stattfindende Endrunde. Das nächste Mal steht die U19 am kommenden Dienstag gegen Norwegen im Einsatz.

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