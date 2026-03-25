Rückschläge für U19- und U17-Nati im Kampf um das EM-Ticket

Sowohl die U19- als auch die U17-Nati verlieren ihre Auftaktpartie in der EM-Qualifikation. Eine Teilnahme an der Endrunde ist damit für beide Teams in die Ferne gerückt.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die U19-Nati startet mit einer Niederlage in die 2. Runde der EM-Qualifikation. Die Schweiz verliert gegen Kroatien gleich mit 1:4. Den einzigen Treffer erzielt Winterthur-Verteidiger Sambou Camara zum zwischenzeitlichen 1:1. Nur eine Minute später gehen die Kroaten allerdings erneut in Führung und ziehen in den letzten 20 Minuten noch davon.

Ähnlich enttäuschend verläuft der Auftakt in die 2. Runde der EM-Qualifikation für die U17-Nati. Das Team von Massimo Rizzo verliert gegen Belgien mit 1:2. Den Siegtreffer für die Roten Teufel erzielt Al-Hassan Kamara von Club Brügge erst in der Nachspielzeit. Zuvor hat YB-Angreifer Bright Boahen Ocran die frühe belgische Führung nach rund einer Stunde ausgeglichen.

Wollen die beiden Teams nun noch auf den EM-Zug aufspringen, sind sie auf Schützenhilfe angewiesen. Sowohl bei der U19 als auch bei der U17 qualifizieren sich nur die Gruppensieger für die Endrunde. Bei noch zwei ausstehenden Partien müssen die Belgier und die Kroaten also zwingend Punkte liegenlassen.

Gleichzeitig dürfen sich die Schweizer in beiden Kategorien keine Ausrutscher mehr erlauben. Die U19 spielt am Samstag (15.15 Uhr) gegen Frankreich und am Dienstag (12 Uhr) gegen Norwegen. Die U17 trifft am Samstag (11 Uhr) auf Zypern und am Dienstag (16 Uhr) auf Serbien.