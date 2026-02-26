Die Fifa hat mit den USA keine Steuerbefreiung für WM-Teilnehmer ausgehandelt. Das kann für die Schweizer teuer werden. Merkwürdig: Wer in Mexiko oder Kanada spielt, zahlt keine Steuern.

Aufregung beim Schweizerischen Fussballverband (SFV): Eigentlich ist die Teilnahme an einem grossen Turnier der Männer eine wichtige Einnahmequelle. Die Weltmeisterschaft 2022 hat dem SFV brutto Einnahmen von 17 Millionen Franken beschert. Davon blieben 2,5 Millionen als Gewinn.

Aber 2026 droht ein ganz anderes Szenario. Wird nicht noch eine Lösung gefunden, droht die Weltmeisterschaft zu einem Minusgeschäft zu werden. Der Verband bestätigt auf Anfrage: «Dieses Szenario ist realistisch. Wir haben deswegen unsere Bedenken am Fifa-Kongress in Brüssel aktiv platziert.»

Mexiko verlangt keine Steuern, die US-Staaten schon

Die Schweizer sind mit ihren Sorgen nicht alleine. Laut dem britischen «Guardian» haben sich rund neun andere europäische WM-Teilnehmer mit ähnlichen Fragen beim Weltfussballverband gemeldet.

Problematisch ist die Steuerbelastung in den USA. Eigentlich verpflichtet die Fifa jedes Austragungsland einer WM, die Endrundenteilnehmer von Steuern zu befreien. Kanada und Mexiko haben deswegen auch brav für die Fifa eine solche Steuerbefreiung eingeführt. Nicht aber die USA.

Heisst: Zum jetzigen Zeitpunkt müssen jene Teilnehmer, die ihre Spiele in den USA austragen, damit rechnen, dass sie für ihre Auftritte Steuern bezahlen. Das gilt auch für Geld, das die Spieler und ihre Begleitpersonen mit ihren Auftritten am Turnier verdienen. Und weil es die US-Steuergesetze so wollen, ist der Steuersatz auch noch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich hoch.

Erst ab dem Viertelfinal verdient die Schweiz Geld

Das könnte – zusammen mit den hohen Kosten in den USA – absurde Folgen haben. Einerseits verteilt die Fifa ein Preisgeld in der Rekordhöhe von 727 Millionen Dollar (563 Millionen Franken) und bezahlt jedem Teilnehmer Kost und Logis für 50 Personen. Andererseits müsste die Schweiz trotzdem mindestens in den Viertelfinal kommen, um mit ihrer Teilnahme Geld zu verdienen.

Kommt eine gewisse Ungerechtigkeit dazu: Teams, die in Kanada oder Mexiko spielen, bezahlen für ihre Spiele nämlich keine Steuern und erhalten so unter dem Strich mehr Geld als Teams, die in den USA antreten.

Bleibt es so, wäre das eine klare Ungleichbehandlung der WM-Teilnehmer. Blick weiss, dass die Fifa den europäischen Verbänden versprochen hat, nach einer Lösung zu suchen. Eigentlich der ideale Moment, in dem sich zeigen kann, was diese Freundschaft zwischen Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) und Donald Trump (79) wirklich wert ist. Und ob sich die Vergabe des Fifa-Friedenspreises an den US-Präsidenten gelohnt hat. Blick hat die Fifa um eine Stellungnahme angefragt.

