DE
FR
Abonnieren
Hier bekommt Trump den Fifa-Friedenspreis
0:30
Vor WM-Auslosung:Hier bekommt Trump den Fifa-Friedenspreis

Steuerschock für die Nati
Die WM kann zum Verlustgeschäft werden

Die Fifa hat mit den USA keine Steuerbefreiung für WM-Teilnehmer ausgehandelt. Das kann für die Schweizer teuer werden. Merkwürdig: Wer in Mexiko oder Kanada spielt, zahlt keine Steuern.
Publiziert: 18:05 Uhr
|
Aktualisiert: 18:18 Uhr
Kommentieren
1/6
Unglaublich: Bleibt es bei den derzeitigen Bedingungen, kann die Weltmeisterschaft für die Schweizer Nati zu einem Verlustgeschäft werden.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizerischer Fussballverband befürchtet Verluste bei der WM 2026 in den USA
  • Spiele in Kanada und Mexiko sind steuerbefreit, jene in den USA nicht
  • Fifa-Preisgeld 2026: Rekordhohe 563 Millionen Franken
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Aufregung beim Schweizerischen Fussballverband (SFV): Eigentlich ist die Teilnahme an einem grossen Turnier der Männer eine wichtige Einnahmequelle. Die Weltmeisterschaft 2022 hat dem SFV brutto Einnahmen von 17 Millionen Franken beschert. Davon blieben 2,5 Millionen als Gewinn.

Aber 2026 droht ein ganz anderes Szenario. Wird nicht noch eine Lösung gefunden, droht die Weltmeisterschaft zu einem Minusgeschäft zu werden. Der Verband bestätigt auf Anfrage: «Dieses Szenario ist realistisch. Wir haben deswegen unsere Bedenken am Fifa-Kongress in Brüssel aktiv platziert.»

Mexiko verlangt keine Steuern, die US-Staaten schon

Die Schweizer sind mit ihren Sorgen nicht alleine. Laut dem britischen «Guardian» haben sich rund neun andere europäische WM-Teilnehmer mit ähnlichen Fragen beim Weltfussballverband gemeldet.

Mehr zur WM 2026
Mexikos Präsidentin will nichts von einem Risiko für WM-Fans wissen
Trotz Dutzender Toter
Mexikos Präsidentin sieht kein Risiko für WM-Fans
Nati gibt letzten Testspiel-Gegner vor WM bekannt
Nati-News
Premieren-Duell
Nati gibt letzten Testspiel-Gegner vor WM bekannt
«In den USA ist Trump das Problem, in Mexiko herrscht das Chaos»
Community
Leser stellen sich gegen WM
«In USA ist Trump das Problem, in Mexiko herrscht das Chaos»
«Deutlich tiefere» Nachfrage bei Nati-Fans für WM-Tickets
Kosten und Sicherheit
«Deutlich tiefere» Nachfrage nach WM-Tickets bei Nati-Fans

Problematisch ist die Steuerbelastung in den USA. Eigentlich verpflichtet die Fifa jedes Austragungsland einer WM, die Endrundenteilnehmer von Steuern zu befreien. Kanada und Mexiko haben deswegen auch brav für die Fifa eine solche Steuerbefreiung eingeführt. Nicht aber die USA.

Heisst: Zum jetzigen Zeitpunkt müssen jene Teilnehmer, die ihre Spiele in den USA austragen, damit rechnen, dass sie für ihre Auftritte Steuern bezahlen. Das gilt auch für Geld, das die Spieler und ihre Begleitpersonen mit ihren Auftritten am Turnier verdienen. Und weil es die US-Steuergesetze so wollen, ist der Steuersatz auch noch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich hoch.

Erst ab dem Viertelfinal verdient die Schweiz Geld

Das könnte – zusammen mit den hohen Kosten in den USA – absurde Folgen haben. Einerseits verteilt die Fifa ein Preisgeld in der Rekordhöhe von 727 Millionen Dollar (563 Millionen Franken) und bezahlt jedem Teilnehmer Kost und Logis für 50 Personen. Andererseits müsste die Schweiz trotzdem mindestens in den Viertelfinal kommen, um mit ihrer Teilnahme Geld zu verdienen.

Kommt eine gewisse Ungerechtigkeit dazu: Teams, die in Kanada oder Mexiko spielen, bezahlen für ihre Spiele nämlich keine Steuern und erhalten so unter dem Strich mehr Geld als Teams, die in den USA antreten.

Bleibt es so, wäre das eine klare Ungleichbehandlung der WM-Teilnehmer. Blick weiss, dass die Fifa den europäischen Verbänden versprochen hat, nach einer Lösung zu suchen. Eigentlich der ideale Moment, in dem sich zeigen kann, was diese Freundschaft zwischen Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) und Donald Trump (79) wirklich wert ist. Und ob sich die Vergabe des Fifa-Friedenspreises an den US-Präsidenten gelohnt hat. Blick hat die Fifa um eine Stellungnahme angefragt.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz