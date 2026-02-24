«Deutlich tiefere» Nachfrage bei Nati-Fans für WM-Tickets

Politische Unruhen in den USA und jetzt auch noch Chaos sowie Gewalt in Mexiko. Fussballfans blicken besorgt auf die WM-Austragungsorte für diesen Sommer. Auch bei den Nati-Fans ist das Interesse an WM-Tickets überschaubar.

Tobias Wedermann Fussballchef

Als im Jahr 2018 die Weltmeisterschaft für diesen Sommer in die USA, Kanada und Mexiko vergeben wurde, hat wohl kaum jemand bei der Fifa damit gerechnet, dass die Austragung nach Russland und Katar auch in Nordamerika wieder derart umstritten sein könnte. Besonders die politische Lage in den USA und die neueste Gewaltwelle im mexikanischen Drogenkrieg werfen mittlerweile ein schlechtes Licht auf die Austragungsorte. In der Community von Blick ist die Vorfreude auf das Fussballfest entsprechend getrübt.

Die Stars der Schweizer Nationalmannschaft werden ihr Basiscamp Anfang Juni im kalifornischen San Diego aufschlagen, das nahe an der Grenze zu Mexiko liegt. «Wir informieren uns über das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) über die Sicherheitslage in den jeweiligen Ländern und stehen im Austausch mit den diplomatischen Schweizer Vertretungen vor Ort», sagt Adrian Arnold, Medienchef des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), zu Blick.

Bislang keine Sicherheitsbedenken bei den Nati-Stars

Sicherheitsbedenken vonseiten der Spieler gäbe es bisher nicht: «Sie kennen die Orte, an denen wir wohnen, trainieren und spielen werden. Bislang haben wir keine Rückmeldungen – auch nicht von Familien, die aufgrund der Sicherheitslage auf eine Mitreise verzichten», so Arnold. Das Gleiche gelte zudem für die Fans der Schweizer Fankurve, mit denen man im engen Austausch stehe. «Das hat wohl auch damit zu tun, dass wir nicht in Mexiko spielen werden», heisst es beim SFV. Vielmehr sei die Einreise in die USA ein Thema, über das man sich mit den Fans ausgetauscht habe.

Klar ist derweil, dass die Nachfrage nach Tickets bei den Schweizer Fans «deutlich tiefer» ist als noch bei der Europameisterschaft 2024 im benachbarten Deutschland. Zwar seien die Kontingente mit den 500 vergünstigten Tickets pro Spiel sofort vergriffen gewesen, doch: «Das restliche Kontingent wurde wohl aufgrund der hohen Preise (Flüge, Hotels, Inlandtransporte, Tickets) nicht vollständig ausgeschöpft», erklärt Adrian Arnold. Die nicht verkauften Tickets gehen zurück zur Fifa und kommen in den freien Verkauf.

Playoff-Turnier in wenigen Wochen

Nun steht auch noch das Thema Sicherheit der Fans im Fokus. Nach der Tötung von Drogenboss «El Mencho», dem meistgesuchten Verbrecher des Mexikos, reagierte sein Kartell mit Chaos und Gewalt im Bundesstaat Jalisco. Mittendrin: Guadalajara, wo ab Juni vier Spiele der Weltmeisterschaft stattfinden sollen.

Bereits in rund einem Monat soll dort eines der beiden interkontinentalen Playoff-Turniere für die verbleibenden WM-Tickets ausgetragen werden. Was der Weltfussballverband über die aktuelle Gewaltwelle im Austragungsland Mexiko denkt, ist unklar – von der Fifa gibt es bislang keine Stellungnahme dazu.

