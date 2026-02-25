DE
Trotz Dutzender Toter
Mexikos Präsidentin will nichts von einem Risiko für WM-Fans wissen

Claudia Sheinbaum äussert sich in einer Pressekonferenz bezüglich den Unruhen in Guadalajara. Sie sieht «kein Risiko» für die Fussballfans an der bevorstehenden WM.
Publiziert: 14:13 Uhr
Guadalajara versinkt nach der Tötung von Drogenboss «El Mencho» im Chaos.
Darum gehts

  • Nach Tötung von Drogenboss «El Mencho» herrscht Gewalt in Guadalajara
  • Mindestens 74 Tote, darunter viele Polizisten
  • Vier WM-Gruppenspiele sollen in Guadalajara ausgetragen werden
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Stadt Guadalajara versinkt seit Tagen im absoluten Chaos. Nach der Tötung des Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, bekannt als «El Mencho», bricht über die Hauptstadt des Bundesstaats Jalisco eine Welle der Gewalt. Vielerorts wurden Brände entfacht. Die Behörden bestätigen mittlerweile mindestens 74 Todesopfer, darunter viele Polizisten.

Es sind Szenen, die Mexiko, einer der Gastgeber der in wenigen Monaten stattfindenden Fussball-WM, eigentlich um jeden Preis verhindern wollte. Trotzdem – oder gerade deshalb – will Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum (63) jetzt die Sicherheit für Fans an der WM-Endrunde garantieren.

Guadalajara ist im Sommer einer der WM-Austragungsorte. Vier Gruppenspiele sind dort geplant. Unter anderem das Duell zwischen den früheren Weltmeistern Uruguay und Spanien. Doch bereits in rund einem Monat geht es im Estadio Guadalajara schon um die letzten WM-Tickets. Im Rahmen der interkontinentalen Playoffs sollen Neukaledonien, Jamaika und die Demokratische Republik Kongo dort Partien austragen, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

«Kein Risiko für die Besucher»

Diverse Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen, in das Gebiet gestrichen und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) warnt bereits seit längerem vor Reisen in den Bundesstaat Jalisco.

Die mexikanische Staatschefin sieht das ganz anders: «Es gibt kein Risiko für die Besucher. Nicht das geringste Risiko», betont Claudia Sheinbaum in einer Pressekonferenz am Dienstag. Dabei antwortet sie auf die Frage, welche Garantien sie geben könnte, um die Spiele auszutragen, lediglich mit: «Alle Garantien sind gegeben.»

Der internationale Fussballverband Fifa hat sich bisher nicht zur Situation in Guadalajara geäussert.

