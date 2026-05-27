UBS-CEO Sergio Ermotti wird am Donnerstag um 11.30 Uhr mit der Schweizer Nati im Kybunpark St. Gallen trainieren. Der 66-Jährige, einst selbst ein talentierter Stürmer, trifft auf Stars wie Granit Xhaka und Manuel Akanji.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft UBS-CEO Sergio Ermotti trainiert am Donnerstag mit der Nati in St. Gallen

Ermotti ist Ex-Fussballer und Präsident des FC Collina d’Oro, 1. Liga Classic

Training mit Xhaka, Akanji und gesamtem Kader ab 11.30 Uhr

Tobias Wedermann Fussballchef

Bei strömendem Regen trainierte Ski-Star Marco Odermatt 2024 als Gast bei der Nati im Vorbereitungscamp zur EM in Deutschland. Besonders mit Xherdan Shaqiri harmonierte es damals gut auf dem Trainingsplatz in St. Gallen. Zwei Jahre später bereitet sich die Schweizer Nationalmannschaft wieder in der Ostschweiz auf ein grosses Turnier vor – und hat für Donnerstag einen Überraschungsgast im Training angekündigt.

Wie Blick weiss, handelt es sich dabei um UBS-CEO Sergio Ermotti. Der 66-Jährige wird ab 11.30 Uhr im St. Galler Kybunpark mit der Nati trainieren und kann sein fussballerisches Können mit den Besten des Landes messen. Einst war es nämlich der Traum des Tessiner Star-Bankers, Fussballprofi zu werden, und die Leidenschaft für den Fussball hat ihn während seines ganzen Lebens nie losgelassen. Als Bub war Ermotti beim FC Lugano als Balljunge im Einsatz, spielte selber als Stürmer und ist heute langjähriger Präsident des FC Collina d'Oro, der mit seiner Mannschaft immerhin in der vierthöchsten Liga der Schweiz spielt, der 1. Liga Classic.

Das Timing für den Trainingsbesuch des Nati-Hauptsponsor-Chefs könnte nicht besser sein. Ermotti trifft am Donnerstag auf das gesamte Nati-Kader. Auch Captain Granit Xhaka oder Abwehrchef Manuel Akanji, die am vergangenen Wochenende noch mit ihren Klubs im Einsatz standen, werden am Donnerstagmorgen im Nati-Camp erwartet – und gemeinsam mit dem UBS-CEO auf dem Platz stehen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen