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VAVO Nati-Zusammenzug für Nations League
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Von elegant bis Bling-Bling:Nati-Stars machen Zusammenzug zur Modeschau

Nati-Zusammenzug in Abtwil SG
Rückkehrer Embolo kommt mit Luxusauto als einer der Letzten

Breel Embolo ist zurück im Kreis der Nati. Am Montag rückt er als einer der Letzten ein, dafür mit einem luxuriösen Auftritt.
Publiziert: 14:20 Uhr
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Nachrücker Isaac Schmidt kommt in St. Gallen an.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

  • Nati trifft sich in Abtwil SG für Nations-League-Spiele
  • Breel Embolo kehrt zurück und fährt im Luxusauto vor
  • FCZ-Goalie ist zum ersten Mal dabei
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Lucas Werder und Toto Marti

Ohne den verletzten Granit Xhaka (34), dafür mit gleich drei Neulingen besammelt sich die Nati am Montag in Abtwil SG. Neben Silas Huber (21) und Samuel Ballet (25) kommt auch Nachrücker Roggerio Nyakossi (22) zu seinem ersten Aufgebot. Dafür muss wie Xhaka auch Miro Muheim (28) kurzfristig Forfait erklären, Isaac Schmidt (26) ersetzt ihn.

Positive Nachrichten gibt es dagegen bei Johan Manzambi (21): Nachdem der Aston-Villa-Überflieger am Sonntag beim 4:4 gegen Manchester United übel umgegrätscht wurde, stand hinter dem Aufgebot des Genfers ein dickes Fragezeichen. Am Montagmittag rückt Manzambi vorerst trotzdem in die Nati ein. Im Verlauf des Tages soll abgeklärt werden, ob er für die beiden abschliessenden Nations-League-Spiele gegen Slowenien und Schottland zur Verfügung steht.

Als einer der Letzten trudelt um 13.30 Uhr Rückkehrer Breel Embolo (29) ein. Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen, die in Fahrzeugen des Nati-Sponsors VW zum Zusammenzug chauffiert werden, fährt der Stürmer zwar selbst vor, in seiner Brabus G-Klasse wird die Einfahrt in die Tiefgarage aber zur Millimeterarbeit.

Noch etwas auf sich warten lässt Manuel Akanji (31), der erst am Montagabend erwartet wird. Frühestens am Dienstag dürfte Rubén Vargas einrücken, der sich mit einem Magen-Darm-Virus herumschlägt.

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