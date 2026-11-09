Es ist ein bitteres Wochenende, das Samuel Ballet (25) hinter sich hat. Nicht nur verpasst der Berner in Diensten von Amed SK den Spitzenkampf gegen Tabellenführer Galatasaray aufgrund einer Rotsperre. Obendrauf müssen sich seine Teamkollegen ohne den Offensivspieler dem Star-Ensemble aus Istanbul auch noch knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Doch Ballets Ärger dürfte schnell wieder verflogen sein. Am Montag rückt der ehemalige Winterthur- und FCZ-Profi zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft ein. «Das ist eine Riesenehre für mich und die Belohnung für harte Arbeit und viel Geduld», sagt Ballet am Tag zuvor zu Blick. «Die Nati war immer ein grosses Ziel von mir, hinter das ich jetzt einen Haken machen kann. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass das erst der Anfang ist.»

Vom Absteiger zum Überraschungsteam

Für Ballet selbst kommt das Aufgebot nicht ganz unerwartet. Schliesslich hat der Ex-YB-Junior in den vergangenen Wochen gute Argumente geliefert. Mit Amed SK, bei dem er seit Sommer unter Vertrag steht, hat er einen traumhaften Saisonstart hinter sich. Der Aufsteiger steht nach elf Runden auf dem sensationellen dritten Tabellenplatz. Trotz Niederlage im Direktduell liegt man nur fünf Punkte hinter Leader Galatasaray, das einen zehnmal so hohen Gesamtmarktwert aufweist.

Nach einer sportlich etwas schwierigen Zeit, in der er sich bei Como nicht durchsetzen konnte und später mit Antalyaspor trotz guter persönlicher Statistiken aus der Süper Lig absteigen musste, kann Ballet bei seinem neuen Klub sein Talent endlich voll ausschöpfen. «Ich bin erwachsener geworden, auch in meinem Spiel», erzählt er. «Auch mein Wissen hat sich sehr vergrössert. Ich habe jetzt in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Trainern, auf verschiedenen Positionen gespielt.»

Alternative für Ndoye und Vargas

Ballets Entwicklung ist auch dem Verband Kameruns nicht verborgen geblieben. Für ihn sei es aber nie eine Option gewesen, für das Heimatland seiner Mutter aufzulaufen, nur weil das Schweizer Aufgebot auf sich warten liess. «Ich bin ein sehr ruhiger und geduldiger Mensch. Für mich gibt es immer nur den Plan A.»

Das scheint sich für Ballet jetzt auszuzahlen. Nati-Coach Murat Yakin sieht im Offensivallrounder eine interessante Alternative zu Dan Ndoye und Rubén Vargas auf den Flügelpositionen. «Ein Spieler, der von seiner Schnelligkeit und seiner Robustheit lebt», so Yakin. «Er spielt seit zwei Jahren auf internationalem Niveau und hat in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam gemacht.» Nun wird der ehemalige U20-Nationalspieler dafür womöglich mit seinen ersten A-Länderspielen belohnt.