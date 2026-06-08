An der heutigen Nati-Pressekonferenz stellt sich Michel Aebischer den Fragen der Medien. Der Italiener-Legionär äussert sich insbesondere zur Kritik von Captain Granit Xhaka nach dem letzten Testspiel.

Auch zwei Tage nach dem letzten WM-Testspiel ist die Kritik von Captain Granit Xhaka das grosse Thema im Nati-Camp in San Diego. Nati-Spieler Michel Aebischer stimmt Xhakas Worten zu: «Ich finde, Granit hatte Recht.»

Als Anführer wolle Xhaka eben, dass alle 90 Minuten lang Vollgas geben – unabhängig davon, ob es sich «nur» um ein Testspiel handle. Für interne Unruhe habe die Kritik laut Aebischer jedoch nicht gesorgt: «Wir kennen uns schon lange; es braucht doch ein bisschen mehr, dass wir unruhig werden.» Das gelte übrigens genauso für das Thema der Doppeladler-Geste.

Die Pressekonferenz mit Michel Aebischer zum Nachlesen:

Das wars Es wurden alle Fragen gestellt, damit ist die PK zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen. In Kürze erscheint hier ein kurzer Bericht. Aebischer über die Doppeladler-Geste «Das kann uns auch nicht aus der Ruhe bringen und der SFV hat bereits Stellung dazu genommen. Wir waren da und hatten einen schönen Abend.» Aebischer über das Baseball-Spiel «Es war cool – ein bisschen langweilig zum Teil, aber es war gut.» Aebischer über den ersten Gruppengegner Katar «Wir haben uns noch nicht auf Katar vorbereitet, weil wir uns jeweils auf den Testspiel-Gegner vorbereiten. Aber wir werden uns gut vorbereiten und ich bin zuversichtlich, dass das gut kommen wird.» Aebischer über eine potenzielle Rückkehr zu YB «Ich sehe meine Zukunft im Ausland – gerne Italien oder Deutschland. Eine Rückkehr in die Schweiz ist doch noch früh, da ich denke, dass ich noch das Niveau für eine Top-5-Liga habe.» Aebischer über Ndoye «Ndoye hat einen Schritt nach vorne gemacht seit seinem Abgang aus Bologna. Er kann uns mit seinen Fähigkeiten immens viel helfen.» Aebischer darüber, dass er wahrscheinlich Stammspieler bei der Nati ist «Ich habe keine Erklärung dafür warum es bei Turnieren so gut klappt. Ich gebe einfach immer alles für die Nati.» Aebischer darüber, ob er bei Pisa in der Serie B bleibt «Ich versuche jetzt ein gutes Turnier zu spielen und was dann kommt werden wir sehen – aber ja, ich würde gerne wieder in einer Top-Liga spielen.» Aebischer zu seiner Saison bei Absteiger Pisa «Ich wollte zu Pisa wegen der Spielminuten – auch im Hinblick auf die WM. Die Entscheidung hat sich also gelohnt. Mit meiner Leistung persönlich bin ich zufrieden – auch wenn wir abgestiegen sind.» Aebischer über seine Rolle «Wir versuchen alle zusammen das Beste für die Schweiz, für unsere Nati.» Weitere Einträge laden

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