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«Es wäre jetzt unnötig, da noch etwas herauszuziehen»
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Aebischer zum Doppeladler:«Es wäre jetzt unnötig, da noch etwas herauszuziehen»

Aebischer über Xhaka-Kritik
«Ich finde, Granit hatte Recht»

An der heutigen Nati-Pressekonferenz stellt sich Michel Aebischer den Fragen der Medien. Der Italiener-Legionär äussert sich insbesondere zur Kritik von Captain Granit Xhaka nach dem letzten Testspiel.
Publiziert: 18:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Michel Aebischer gibt am Montag Auskunft über das Leben im Nati-Camp und seine Rolle unter Murat Yakin.
Foto: TOTO MARTI

Auch zwei Tage nach dem letzten WM-Testspiel ist die Kritik von Captain Granit Xhaka das grosse Thema im Nati-Camp in San Diego. Nati-Spieler Michel Aebischer stimmt Xhakas Worten zu: «Ich finde, Granit hatte Recht.» 

Als Anführer wolle Xhaka eben, dass alle 90 Minuten lang Vollgas geben – unabhängig davon, ob es sich «nur» um ein Testspiel handle. Für interne Unruhe habe die Kritik laut Aebischer jedoch nicht gesorgt: «Wir kennen uns schon lange; es braucht doch ein bisschen mehr, dass wir unruhig werden.» Das gelte übrigens genauso für das Thema der Doppeladler-Geste.

Die Pressekonferenz mit Michel Aebischer zum Nachlesen:

vor 58 Minuten

Das wars

Es wurden alle Fragen gestellt, damit ist die PK zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen. In Kürze erscheint hier ein kurzer Bericht. 

vor 59 Minuten

Aebischer über die Doppeladler-Geste

«Das kann uns auch nicht aus der Ruhe bringen und der SFV hat bereits Stellung dazu genommen. Wir waren da und hatten einen schönen Abend.»

18:35 Uhr

Aebischer über das Baseball-Spiel

«Es war cool – ein bisschen langweilig zum Teil, aber es war gut.»

18:34 Uhr

Aebischer über den ersten Gruppengegner Katar

«Wir haben uns noch nicht auf Katar vorbereitet, weil wir uns jeweils auf den Testspiel-Gegner vorbereiten. Aber wir werden uns gut vorbereiten und ich bin zuversichtlich, dass das gut kommen wird.»

18:33 Uhr

Aebischer über eine potenzielle Rückkehr zu YB

«Ich sehe meine Zukunft im Ausland – gerne Italien oder Deutschland. Eine Rückkehr in die Schweiz ist doch noch früh, da ich denke, dass ich noch das Niveau für eine Top-5-Liga habe.»

18:31 Uhr

Aebischer über Ndoye

«Ndoye hat einen Schritt nach vorne gemacht seit seinem Abgang aus Bologna. Er kann uns mit seinen Fähigkeiten immens viel helfen.»

18:30 Uhr

Aebischer darüber, dass er wahrscheinlich Stammspieler bei der Nati ist

«Ich habe keine Erklärung dafür warum es bei Turnieren so gut klappt. Ich gebe einfach immer alles für die Nati.»

18:30 Uhr

Aebischer darüber, ob er bei Pisa in der Serie B bleibt

«Ich versuche jetzt ein gutes Turnier zu spielen und was dann kommt werden wir sehen – aber ja, ich würde gerne wieder in einer Top-Liga spielen.»

18:29 Uhr

Aebischer zu seiner Saison bei Absteiger Pisa

«Ich wollte zu Pisa wegen der Spielminuten – auch im Hinblick auf die WM. Die Entscheidung hat sich also gelohnt. Mit meiner Leistung persönlich bin ich zufrieden – auch wenn wir abgestiegen sind.»

18:27 Uhr

Aebischer über seine Rolle

«Wir versuchen alle zusammen das Beste für die Schweiz, für unsere Nati.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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