1/5 Noah Okafor wird vorerst nicht mehr für die Nati aufgeboten.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Die Nati und Noah Okafor (24) – das ist seit Monaten ein schwieriges Kapitel. Und Besserung ist in nächster Zeit nicht in Sicht.

Okafor, immerhin seit Sommer 2023 beim Top-Klub Milan unter Vertrag, durchlebte zuletzt in der Nationalmannschaft ein veritables Tief. Das letzte Tor für die Nati datiert vom 2. Juni 2022 – bei einer 1:2-Pleite in der Nations League gegen Tschechien.

An der EM in diesem Sommer war Okafor zwar im Kader von Yakin, zum Einsatz kam der ehemalige FCB-Junior aber nicht. Und nun folgt am Donnerstag der Hammer: Yakin bietet Noah Okafor vorerst nicht mehr für die Nati auf und kritisiert den Spieler an der Pressekonferenz auch öffentlich. «Gegen ihn entschieden habe ich mich, weil ich zuletzt mit seinen Leistungen nicht zufrieden war», erklärt Yakin.

Auch wenn der Nationaltrainer betont, dass «die Tür für Okafor nicht zu» sei, ist die Nicht-Berücksichtigung doch ein klarer Denkzettel an die Adresse des Spielers.

«Mir wird der Charakter abgesprochen»

Wenige Stunden nach der PK meldet sich dann Okafor selber und nimmt erstmals Stellung zum Nati-Absturz: «Es tut weh zu hören und zu lesen, dass ich angeblich keine gute Einstellung gehabt habe. Mir wird der Charakter abgesprochen und unterstellt, dass ich nicht alles gegeben hätte, um zu spielen», schreibt der Spieler auf seinem Instagram-Profil.

Und weiter: «Ich werde auf niemanden mit dem Finger zeigen und über niemanden schlecht reden. So wurde ich erzogen. Es gehört sich einfach nicht über das Land, für das man spielen darf, schlecht zu reden.»

Werbung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Okafor gibt sich kämpferisch

Aus der Botschaft wird klar: Noah Okafor trifft die Kritik hart. Er habe sich immer «so gut es mir irgendwie möglich war» zerrissen, um sich für die Nati zu empfehlen. Offensichtlich mit wenig Erfolg.

In seiner Mitteilung auf Social Media gibt sich Okafor aber auch kämpferisch. Er will sich den Platz in der Schweizer Nati wieder zurückholen: «Ich werde leidenschaftlich trainieren, spielen und arbeiten. Das ist mein Job. Das ist meine Verpflichtung. Das ist meine Passion ...»

Wie das aussehen könnte, hat Okafor gleich im ersten Saisonspiel mit Milan gezeigt. Gegen Torino traf er unmittelbar nach seiner Einwechslung noch zum späten Ausgleich für die Rossoneri (2:2).

AC Milan – FC Turin 2:2: Okafor verhindert Milan-Fehlstart ( 03:58 )

Contini über Nati-Personalien: «Das Kader wird laufend aktualisiert» ( 07:58 )