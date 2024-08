Dan Ndoye im Pech. Der Schweizer in Diensten Bolognas hat sich am Wochenende verletzt. Wie sein Klub mitteilt, fällt er drei Wochen aus. Damit verpasst er wohl die Nati-Spiele Anfang September.

1/4 Pause für Dan Ndoye.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dan Ndoye (23) wird der Schweizer Nationalmannschaft in der kommenden Woche offenbar nicht zur Verfügung stehen. Der Stürmer vom FC Bologna erlitt eine Oberschenkelverletzung, die drei Wochen Pause fordert, wie sein Klub mitteilt.

Die Schweiz spielt nächste Woche im Rahmen der Nations League zuerst gegen Dänemark (am Donnerstag in Kopenhagen) und gegen Spanien (am Sonntag in Genf). Das Kader für die beiden Begegnungen gibt Nationalcoach Murat Yakin diesen Donnerstag bekannt.

Knapp könnte es für Dan Ndoye, der sich die Muskelverletzung am letzten Wochenende im Spiel gegen Napoli zugezogen hat, auch für den ersten Champions-League-Spieltag werden. Dieser findet vom 17. bis 19. September statt.