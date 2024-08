So oft wie Cristiano Ronaldo hat kein anderer in der Champions League getroffen. Nun wird der Portugiese für diesen Rekord geehrt.

Für Rekord in Champions League

Cristiano Ronaldo erhält eine besondere Auszeichnung. Die Uefa ehrt den Portugiesen für seine Bestmarken in der Champions League.

Der 39-jährige Stürmer soll die Auszeichnung am Donnerstag in Monte Carlo im Rahmen der Auslosung für die Ligaphase in der Champions League erhalten, wie die Uefa mitgeteilt hat.

Der mittlerweile in Saudi-Arabien bei Al Nassr spielende Ronaldo ist mit 140 Treffern in 183 Champions-League-Spielen Rekordtorschütze vor Lionel Messi und Robert Lewandowski. Der Argentinier hat 129 Mal getroffen, der Pole 94 Mal. Ronaldo hat die Torjägerliste nach einer Champions-League-Saison sieben Mal angeführt und damit häufiger als jeder andere Spieler.