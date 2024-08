1/7 Der Tod von Sven-Göran Eriksson berührt die Welt.

Sven-Göran Eriksson wusste, dass er diesen Kampf nicht gewinnen würde. Im Januar machte er seine Krebserkrankung öffentlich und sprach davon, noch maximal ein Jahr zu leben. Sieben Monate später ist die Trainer-Legende im Alter von 76 Jahren verstorben.

Seine Kinder Lina und Johan erinnern mit einem rührenden Statement an ihren Vater. Er habe lange Zeit tapfer gegen seine Krankheit gekämpft und sei zu Hause für immer eingeschlafen, heisst es in diesem. «Papa erzählte uns Anfang dieses Jahres von seiner schweren Krankheit und erhielt eine erstaunliche Resonanz von Freunden und Fussballfans in ganz Europa.» Es sei unvergesslich, dass er noch von diversen Mannschaften eingeladen wurde und noch einmal Fussball ganz nah erleben durfte. «Wir hoffen, dass er als der gute und positive Mensch in Erinnerung behalten wird, der er sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei uns zu Hause immer war.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sogar Prinz William meldet sich nach Erikssons Tod. «Ich habe ihn als England-Trainer mehrmals getroffen und war immer beeindruckt von seinem Charisma und seiner Leidenschaft für das Spiel», schreibt er auf X. Auch von der obersten Stelle des Fussballs gibt es lobende Worte. «Sven-Göran war als Trainer ein grosser Innovator und ein wahrer Botschafter unseres schönen Spiels», schreibt Fifa-Präsident Gianni Infantino auf Instagram.

Viel für schwedischen Fussball getan

Seine Trainer-Karriere lancierte der Schwede in seiner Heimat. Mit dem IFK Göteborg schaffte er den Durchbruch und feierte seine ersten Erfolge: Eriksson wurde zweimal Pokalsieger (1979 und 1982) sowie Meister 1982. Der Klub bedankt sich in einem Statement für die vielen Erinnerungen. «Wir sind sehr dankbar für die Arbeit, die er für Göteborg und den schwedischen Fussball geleistet hat», heisst es in diesem. Nicht nur wegen der Erfolge erinnere man sich an Eriksson, sondern «auch wegen seiner Herzlichkeit, Neugier, Offenheit und Freude».

Die Stationen und Erfolge von Sven-Göran Eriksson IFK Göteborg, Schweden (01.01.1979 – 30.06.1982) Pokalsieger 1979

Meister & Pokalsieger 1982 Benfica Lissabon, Portugal (01.07.1982 – 30.06.1984) Meister, Pokalsieger & Uefa-Cup-Finalist 1982/83

Meister 1983/84 AS Roma, Italien (01.07.1984 – 04.05.1987) Pokalsieger & Vizemeister 1985/86

AC Fiorentina ITA (01.07.1987 – 30.06.1989) Benfica Lissabon, Portugal (01.07.1989 – 30.06.1992) Finalist Pokal der Landesmeister & Vizemeister 1989/90

Meister 1990/91

Vizemeister 1991/92 Sampdoria Genua, Italien (01.07.1992 – 30.06.1997) Pokalsieger & 3. Platz in der Liga 1993/94

Halbfinale Pokal der Pokalsieger 1994/95 Lazio Rom, Italien (01.07.1997 – 31.12.2000) Uefa-Cup-Finalist 1997/98

Sieger Pokal der Pokalsieger & Vizemeister 1998/99

Meister & Sieger UEFA-Supercup 1999/00 England (12.01.2001 – 31.07.2006) Viertelfinal WM 2002 – 1:2 gegen Brasilien

Viertelfinal EM 2004 – 0:0, 1:3 im Elfmeterschiessen gegen Portugal

Viertelfinal WM 2006 – 2:2, 5:6 im Elfmeterschiessen gegen Portugal Manchester City, England (06.07.2007 – 02.06.2008) 9. Platz in der Liga (Mit Gelson Fernandes) Mexiko (20.08.2008 – 02.04.2009) Notts County ENG (22.07.2009 – 11.02.2010) – Sportchef Elfenbeinküste (29.03.2010 – 03.08.2010) WM Gruppenphase 2010 Leicester City, England (02.10.2010 – 24.10.2011) Guangzhou R&F, China (04.06.2013 – 10.11.2014) Shanghai SIPG, China (18.11.2014 – 03.11.2016) Vizemeister 2015 Shenzhen FC, China (05.12.2016 – 13.06.2017) Philippinen (27.10.2018 – 25.01.2019) Halbfinale Südostasienmeisterschaft 2019 IF Karlstad, Schweden (06.12.2022 – 23.02.2023) – Sportchef IFK Göteborg, Schweden (01.01.1979 – 30.06.1982) Pokalsieger 1979

Meister & Pokalsieger 1982 Benfica Lissabon, Portugal (01.07.1982 – 30.06.1984) Meister, Pokalsieger & Uefa-Cup-Finalist 1982/83

Meister 1983/84 AS Roma, Italien (01.07.1984 – 04.05.1987) Pokalsieger & Vizemeister 1985/86

AC Fiorentina ITA (01.07.1987 – 30.06.1989) Benfica Lissabon, Portugal (01.07.1989 – 30.06.1992) Finalist Pokal der Landesmeister & Vizemeister 1989/90

Meister 1990/91

Vizemeister 1991/92 Sampdoria Genua, Italien (01.07.1992 – 30.06.1997) Pokalsieger & 3. Platz in der Liga 1993/94

Halbfinale Pokal der Pokalsieger 1994/95 Lazio Rom, Italien (01.07.1997 – 31.12.2000) Uefa-Cup-Finalist 1997/98

Sieger Pokal der Pokalsieger & Vizemeister 1998/99

Meister & Sieger UEFA-Supercup 1999/00 England (12.01.2001 – 31.07.2006) Viertelfinal WM 2002 – 1:2 gegen Brasilien

Viertelfinal EM 2004 – 0:0, 1:3 im Elfmeterschiessen gegen Portugal

Viertelfinal WM 2006 – 2:2, 5:6 im Elfmeterschiessen gegen Portugal Manchester City, England (06.07.2007 – 02.06.2008) 9. Platz in der Liga (Mit Gelson Fernandes) Mexiko (20.08.2008 – 02.04.2009) Notts County ENG (22.07.2009 – 11.02.2010) – Sportchef Elfenbeinküste (29.03.2010 – 03.08.2010) WM Gruppenphase 2010 Leicester City, England (02.10.2010 – 24.10.2011) Guangzhou R&F, China (04.06.2013 – 10.11.2014) Shanghai SIPG, China (18.11.2014 – 03.11.2016) Vizemeister 2015 Shenzhen FC, China (05.12.2016 – 13.06.2017) Philippinen (27.10.2018 – 25.01.2019) Halbfinale Südostasienmeisterschaft 2019 IF Karlstad, Schweden (06.12.2022 – 23.02.2023) – Sportchef Mehr

Auch weitere seiner einstigen Klubs trauern um Eriksson. «Ruhe in Frieden, Mister», schreibt Benfica Lissabon auf X. Ähnlich klingt es bei der AS Roma, Lazio oder Manchester City, die in Gedanken bei seiner Familie sind und ihr Beileid aussprechen.

«Das ist ein sehr trauriger Tag»

Wenige Monate vor seinem Tod wurde Eriksson ein Herzenswunsch erfüllt. Er durfte während eines Spiels Trainer des FC Liverpool sein. Die Reds zeigen sich ebenfalls bestürzt über seinen Tod. «Ruhe in Frieden, Sven-Göran Eriksson. Die Gedanken aller Vereinsmitglieder sind in dieser äusserst traurigen Zeit bei Svens Familie und Freunden», schreiben sie auf X.

Werbung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Das ist ein sehr trauriger Tag. Er hat allen England-Fans so besondere Erinnerungen beschert. Niemand wird jemals den 5:1-Sieg in München gegen Deutschland unter Svens Führung vergessen», erinnert der englische Fussballverband an einen der schönsten Erfolge unter Eriksson als Nationaltrainer. Und beim X-Account der Three Lions heisst es: «Ruhe in Frieden, Sven. Wir werden dich sehr vermissen.» Sie versprechen, dass Eriksson immer in ihren Herzen bleiben wird. Und wollen ihn und sein Leben noch einmal feiern, wenn sie am 10. September im Rahmen der Nations League zu Hause gegen Finnland spielen.