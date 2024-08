1/6 Die Nachfrage nach dem Trikot von Xherdan Shaqiri ist riesig.

Lucas Werder Reporter Fussball

Noch selten hat ein Transfer eines Super-League-Klubs für eine derartige Euphoriewelle gesorgt. Über 30'000 Fans strömten am vergangenen Sonntag für das grosse FCB-Comeback von Xherdan Shaqiri (32) ins Joggeli – so viele wie seit über zwei Jahren nicht mehr!

Logisch, ist auch das Trikot der neuen Basler Nummer 10 ein echter Verkaufsschlager. Genaue Zahlen kommuniziert der Klub nicht, es dürften bislang aber etwa 4500 Shaqiri-Trikots über den Ladentisch gegangen sein. «Das ist aussergewöhnlich und gab es in dieser Menge so noch nie», sagt Medienchef Simon Walter. Der letzte Spieler, der in Basel zumindest ansatzweise für einen ähnlichen Trikot-Hype sorgte, war Alex Frei, als dieser 2009 von Borussia Dortmund zum FCB zurückkehrte.

Nummern müssen nachproduziert werden

Doch vorerst werden die Verkaufszahlen der Shaqiri-Shirts nicht weiter derart rasant anwachsen. Aktuell sind im Fanshop keine vorgedruckten Exemplare mehr verfügbar. Und auch Hunderte von Online-Bestellungen können nur langsam abgearbeitet werden.

Sind dem FCB etwa die Buchstaben ausgegangen? Schliesslich ist der prominente Neuzugang der einzige Spieler im Kader, der ein «Q» im Namen hat. Nein, der Grund sind die Trikotnummern. «Die sind dieses Jahr bei allen Shirts speziell und werden laufend nachproduziert. Leider dauert das ein paar Wochen», sagt Walter. Wer trotzdem schnellstmöglich an ein Shaqiri-Trikot kommen möchte, dem empfiehlt der FCB im Online-Shop eine Bestellung abzugeben.

Drittes Trikot schon ausverkauft

Auch dort bereits gar nicht mehr erhältlich ist das dritte Trikot, das die Basler vor zwei Wochen vorgestellt haben. Beim grün-schwarzen Modell sind nur noch vereinzelte Shirts im Fanshop erhältlich. Weitere sollen laut FCB nicht mehr produziert werden. Dafür dürfte wohl spätestens im Frühling anlässlich der Fasnacht ein weiteres Trikot präsentiert werden. Auch mit Shaqiri-Aufdruck.