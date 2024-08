1/5 Unvergessen: Thierno Barrys Einstand in Basel.

Nicolas Horni Sportredaktor

Thierno Barrys Einstand in Basel hätte schlechter kaum sein können. Zwei verursachte Penaltys, eine gelb-rote und eine rote Karte in zwei Spielen. Nach Leistungssteigerung ist der Spektakelmann nun zu Villarreal weitergezogen. Und feiert dort – ganz anders als noch am Rheinknie – einen perfekten Start.

Nach 25 Einsatzminuten am Freitag gegen Sevilla kommt Barry am Montagabend zu seinem Heimdebüt. In der 59. Minute betritt der 21-Jährige erstmals den Rasen des Estadio de la Cerámica. Etwas mehr als eine Zeigerumdrehung später nickt der Franzose mit seinem ersten Ballkontakt schon zum zwischenzeitlichen 2:2 ein.

Damit nicht genug: Das Spiel wird spektakulär, beide Teams sind mit offenem Visier unterwegs. In der letzten Spielminute und beim Stand von 3:3 geht Barry gegen Celta-Verteidiger Álvarez ins Dribbling. Die beiden stolpern in den Strafraum, und der Ball spickt weg. Doch Alvarez zieht völlig ohne Not an Barrys Hosen, dieser fällt und holt seinem neuen Arbeitgeber – nach VAR-Entscheid – gar noch einen Penalty raus. Diesen befördert Parejo per Nachschuss zum 4:3-Heimsieg ins Tor.

«Das ist ein Segen für uns»

«Die Spieler, die neu zu uns gekommen sind, haben uns viel gegeben und wir sind sehr glücklich. Barry, Pepé, Pape Gueye, Ayoze und Logan Costa sind erst seit kurzer Zeit bei uns, und wir brauchen ein wenig Zeit, um die Spieler an unsere Spielidee heranzuführen – die Wahrheit ist aber, dass sie uns eine aussergewöhnliche Sensation beschert haben», schwärmt Villarreal-Trainer Marcelino nach dem Spiel. «Thierno Barry hat sein Heimdebüt gegeben, und der erste Ball, den er berührt, ist ein tolles Tor. Das ist ein Segen für uns.»

Lob gibts nach Barry Traumstart auch von der spanischen Presse. Die «Marca» verteilt ihm zwei Sterne, nur Trainer Marcelino wird besser bewertet. «Thierno Barry braucht keine Minute, um die neuen Fans für sich zu gewinnen», schreibt die Zeitung «As» – und bewertet ihn als einer von nur drei Spielern mit drei Sternen. Auch die «Mundo Deportivo» vergibt Barry als einem der wenigen drei Sterne.

Und Barry selbst? «Ich bin sehr zufrieden», lacht er nach Abpfiff auf einem Instagram-Video des Klubs. «Merci, Merci» fügt er an – und schickt noch ein «Bisou» mit Kusshand hinterher.

