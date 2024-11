Positive Entwicklung um Kobel vor Serbien-Spiel

Die Chancen sind intakt, dass Gregor Kobel am Freitag gegen Serbien zwischen den Pfosten steht. Die Nati-Spieler genossen am Mittwoch einen freien Nachmittag in Zürich und gepfiffen wird das Spiel am Freitag gegen Serbien von einem erfahrenen Referee.

1/4 Kobel war angeschlagen ins Nati-Camp eingerückt, absolvierte aber bereits am Montag ein Individual-Training. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Positive Signale bei Kobel

Nach den vielen Absagen im Vorfeld und zu Beginn des Zusammenzugs gab es auch um Gregor Kobel (26) ein grosses Fragezeichen. Die Nummer 1 hatte die letzten drei Spiele mit seinem Klub Dortmund aufgrund von Problemen mit der Hüfte verpasst. Nun besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass Kobel am Freitag gegen Serbien zwischen den Pfosten steht. Am Montag absolvierte er mit Goalietrainer Patrick Foletti ein Individualtraining auf dem Platz in seiner alten Heimat, dem Zürcher Seefeld, am Dienstag und Mittwoch machte Kobel die Einheiten mit dem Team im Letzigrund von A bis Z mit.

Franzose leitet das Serbien-Spiel

Der Abstiegsknüller am Freitag wird vom Franzosen Clément Turpin geleitet. Der 42-Jährige aus Lyon gehört zu den renommiertesten Schiedsrichtern, pfiff er doch unter anderem den Champions-League-Final 2022 zwischen Liverpool und Real Madrid (0:1). An der letzten EM leitete der Turpin drei Spiele. Die Nati hat dieser schon vier Mal gepfiffen, zuletzt im September 2022 beim 2:1-Sieg in Saragossa gegen Spanien.

Freier Nachmittag

Am Mittwoch genossen die Spieler nach dem Training am Morgen einen freien Nachmittag. Während das Trainerteam eifrig in seinem Büro an einer möglichen Aufstellung tüftelte, vergnügten sich einige der Spieler bei einem Ausflug in die Stadt, so auch das (Ex-)YB Quartett mit Fabian Rieder, Filip Ugrinic, David von Ballmoos und Aurèle Amenda, das an der Bahnhofstrasse gesichtet wurde. Andere blieben im Nati-Hotel und genossen die Vorzüge des Dolder Grand.

Praktisch ausverkauft

Zwei Tage vor dem Spiel gegen Serbien ist die Partie praktisch ausverkauft. Am Mittwochabend waren nur noch wenige Hundert Karten verfügbar, welche von Sponsoren und Partnern zurückgekommen sind. An die serbischen Fans wurden 1267 Tickets abgegeben, diese wurden ausschliesslich über den serbischen Verband verkauft.