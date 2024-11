Wen zaubert Murat Yakin nach dem Out von Manuel Akanji als Abwehrchef aus dem Hut? Und mit welcher defensiven Formation tritt die arg dezimierte Nati-Abwehr gegen Serbien an? Blick zeigt vier mögliche Varianten.

Ersatzgeschwächt muss die Nati zu den entscheidenden Spielen im Kampf gegen den Abstieg aus der Nations League am Freitag gegen Serbien und am Montag gegen Spanien antreten. Vor allem in der Defensive muss sich Trainer Murat Yakin (50) etwas einfallen lassen, fällt doch Abwehrchef Manuel Akanji aus.

Mit Nico Elvedi, der gegen Serbien wegen einer Sperre sowieso gefehlt hätte, sowie Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Loris Benito und Gregory Wüthrich fehlen weitere Verteidiger verletzt, dafür stehen mit Miro Muheim, Albian Hajdari und Aurèle Amenda drei Abwehrspieler im Aufgebot, die noch kein Länderspiel bestritten haben. Doch wie verteidigt die Nati am Freitag gegen Serbien? Ein Sieg ist Pflicht, will man sich die Chance auf den Klassenerhalt doch noch wahren. Blick nennt vier Varianten:

Die erfahrene Variante: Fernandes – Cömert – Rodriguez – Garcia

Yakin hat nicht viel Zeit, die geeignete Formation für die (vor-)entscheidende Partie gegen Serbien zu finden. Auch deshalb nutzte er bereits am Dienstag das öffentliche Training, in dem normalerweise keine taktischen Dinge einstudiert werden, um eine erste Variante zu testen. Diese ist eine Viererkette mit Eray Cömert und Ricardo Rodriguez in der Innenverteidigung und Edimilson Fernandes und Ulisses Garcia auf den Aussenpositionen, die zusammen am meisten Erfahrung an Länderspielen auf den Platz bringen. Der frühere Innenverteidiger Yakin coachte dabei ungewohnt aktiv und wies die Verteidiger immer wieder an, wie sie zu stehen und agieren haben.

Die offensive Variante: Mbabu – Cömert – Hajdari – Muheim

Mit Cömert und dem kopfballstarken Albian Hajdari im Zentrum sowie den beiden Offensivverteidigern Kevin Mbabu und Muheim auf den Seiten würde Yakin viel Risiko gehen. Auch Garcia als Alternative für Muheim ist offensiv stark und überzeugt mit seinen Flanken, doch Muheim hat in dieser Saison bereits sieben Tore vorbereitet – auch, weil er beim HSV die Standards schlägt. Dass Mbabu in der Vorwärtsbewegung stärker ist, als wenn es darum geht, defensiv zuzumachen, ist bekannt. Und ein Grund, warum Yakin nie wirklich auf ihn gesetzt hat.

Die spielstarke Variante: Cömert – Amenda – Rodriguez

Sollte Yakin wieder auf das erfolgreiche EM-System mit einer Dreierkette zurückkehren und damit mit einem Mann mehr im Mittelfeld ein Übergewicht schaffen wollen, bietet sich eine Dreierkette mit dem Neo-Frankfurter Aurèle Amenda als Abwehrchef an, flankiert von den beiden erfahrenen und im Ausland gestählten Cömert (rechts) und Rodriguez (links). Amenda hat in Frankfurt bislang zwar erst wenig Spielzeit erhalten. Trotzdem müsste er vom Potenzial her mittelfristig ein Fixstarter in der Nati werden. Warum nicht der Wurf ins kalte Wasser, wenn es gegen Serbien ernst gilt?

Die Variante Spielpraxis und Routine: Cömert - Hajdari – Rodriguez

Mit der Erfahrung von 123 Länderspielen dürfte Rodriguez in einer Dreierkette gesetzt sein. Setzt Murat Yakin zudem ausschliesslich auf die Spielpraxis der letzten Wochen, wären es ganz klar Eray Cömert und Albian Hajdari, die in ihren Klubs zu den unangefochtenen Stammspielern gehören und neben Rodriguez die Dreierkette vervollständigen könnten.