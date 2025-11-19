Die Buhrufe gegen Captain Granit Xhaka beim Nati-Gastspiel in Pristina sorgt für emotionale Reaktionen. Selbst Spieler des kosovarischen Teams stellen sich hinter den Schweizer Leader.

Tobias Wedermann Fussballchef

Granit Xhaka und der Kosovo. Wenn es gegen das Heimatland seiner Familie geht, ist der Nati-Captain immer im Mittelpunkt.

Nicht anders am Dienstagabend in Pristina, aber anders als gewohnt. Der 33-Jährige wird nicht wie bei den letzten drei Aufeinandertreffen bejubelt wie ein Volksheld, sondern ausgepfiffen und ausgebuht. «Die Buhrufe sind das Letzte, was ich erwartet habe, vor allem hier zu Hause», sagt Xhaka im Anschluss gegenüber SRF. «Es schmerzt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss es akzeptieren. Ich habe es zwar nicht erwartet, aber es gehört dazu. Alles okay.»

In den kosovarischen Medien kursiert am Mittwoch ein Video, das Granit Xhaka und die Fan-Vertreter der Kosovaren in einer hitzigen Diskussion zeigt. Daneben Vater Ragip Xhaka und die Sicherheitsverantwortlichen der Schweizer Nati. In den sozialen Medien wird das Video mit Unverständnis über die Pfiffe gegen den Nati-Captain von kosovarischen Fans kommentiert. Unterstützung gibt es auch aus der Familie. «Für immer ein Vorbild unserer Nation, für immer stolz auf dich», postet Ehefrau Leonita auf Instagram. Bruder und FCB-Ikone Taulant Xhaka schreibt: «Ich stehe dir für immer treu zur Seite, Bruder. Der Stolz der Albaner!»

Xhaka lässt sich von Buhrufen unbeeindruckt

Dass die Meinungen bei den Kosovaren gespalten sind, zeigt sich auch im Laufe des Spiels. Irgendwann wird es auch zahlreichen Fans auf der Haupt- und Gegentribüne zu viel mit den Buhrufen gegen ihren Fussballstar. Xhaka-Rufe und eine versöhnliche Standing Ovation bei der Auswechslung sind die Folge. Auch Vedat Bajrami, Schauspieler und Mitglied des kosovarischen Fanklubs Dardanet, hat gegenüber Blick kein Verständnis für die Aktion der eigenen Fans. «Xhaka lieben und verehren hier alle, darum macht das doch überhaupt keinen Sinn.»

Angesprochen auf das irritierende und emotionale Hin und Her, sagt Xhaka nach der Partie zu Blick: «Ich kenne dieses Volk, sie sind sehr emotional.»

«Er wurde bejubelt, dann ausgepfiffen und wieder bejubelt – ich glaube, es ist normal im Fussball, und ich glaube, Andi musste sich noch mehr anhören. Trotzdem haben beide Spass, hier jeweils auf dem Platz zu stehen», sagt Manuel Akanji nach dem Spiel. Andi Zeqiri (26), der schon in den Begegnungen zuvor immer ausgepfiffen wurde, weil dieser vor fünf Jahren einst mit dem Verbandspräsidenten und Kosovo-Trikot posierte und sich dann doch für die Schweiz entschieden hatte.

Rückendeckung von Kosovaren-Duo

Hintergrund für die Emotionen auf kosovarischer Seite bei Granit Xhaka ist ein Interview des Nati-Captains bei Blick, in dem er über Leon Avdullahu und Albian Hajdari spricht, die zuletzt die Nation zum Kosovo gewechselt haben. Die eigentlich harmlosen Aussagen sollen in den kosovarischen Medien dann zugespitzt übersetzt worden sein, was eine hitzige Diskussion zur Folge hatte und weshalb man im Nati-Lager schon im Voraus mit negativen Reaktionen gerechnet hat. Möglicherweise war das auch der Grund, warum Granit Xhaka an der Seite von Murat Yakin bei der eigentlichen Trainer-Pressekonferenz überrascht hat und nicht in der Mixed-Zone, wo unter anderem auch alle einheimischen Journalisten auf den Nati-Captain gewartet haben.

Bei den Schweizer Shootingstars im Kosovo-Kader haben Xhakas Aussagen offensichtlich keine negativen Gefühle hinterlassen. Albian Hajdari spricht nach dem Spiel länger mit dem Nati-Captain auf dem Feld und scherzt mit Breel Embolo. Hajdari und Avdullahu posten später auf Instagram ein Foto mit deren fussballerischem Vorbild Granit Xhaka und dem klaren Statement: «Wir sind eins.»