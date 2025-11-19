1/14 Da jubelt er in die Kamera: Nati-Coach Murat Yakin nach dem 1:1 in Pristina. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweizer Nationalmannschaft qualifiziert sich für die WM 2026 in Nordamerika

Spieler und Trainer zeigen grosses Selbstvertrauen für das kommende Turnier

Schweiz qualifiziert sich konsequent für grosse Turniere wie keine andere kleine Nation Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Florian Raz Reporter Fussball

Was da auf dem T-Shirt steht? Breel Embolo (28) schaut kurz etwas ratlos an sich runter. Nein, das weiss der Stürmer der Schweizer Nati jetzt grade auch nicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eben hat er im strömenden Regen von Pristina mit seinen Mitspielern die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 gefeiert. Dann hat er kurz vor dem Gang zu den Medien halt dieses Leibchen übergestreift, das vorbereitet war für den Fall eines positiven Ausgangs der Partie gegen den Kosovo.

Keine andere kleine Nation ist so oft an einer WM

Es ist ja bereits so etwas wie eine Tradition, dass sich die Nati-Spieler am Ende einer Qualifikation so ein T-Shirt überziehen. Weil sich die Schweiz so konsequent für grosse Turniere qualifiziert wie keine andere kleine Nation auf dieser Welt. Da kann der Griff zum Party-Leibchen schon mal zur Routine werden.

2:07 WM-Ansage von Akanji: «Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»

Wobei Manuel Akanji (30) schon betont haben will, dass so eine WM-Quali kein Business as usual ist: «Definitiv nicht! Eine WM ist das grösste Turnier, an dem du als Fussballer spielen kannst. Es freut mich unglaublich, dorthin gehen zu können und die Schweiz vertreten zu dürfen.»

Aber die Brust wird natürlich breiter, wenn das eigene Team konsequent unter den Besten der Welt auftaucht. «Ich glaube, wir haben schon gegen sehr grosse Gegner gezeigt, dass wir mit allen mithalten können», sagt Akanji darum.

Tatsächlich wirkt diese Nati derzeit so abgeklärt, so ausgewogen und zielstrebig, dass man unwillkürlich ein wenig zu träumen beginnt. Wenn da noch eine einigermassen gute Auslosung dazu kommt, könnte es im Sommer 2026 doch richtig weit gehen für die Schweiz. «Ja, dieses Gefühl haben wir auch», bestätigt Akanji mit der Selbstverständlichkeit des Champions-League-Gewinners.

Embolo sagt über die Entwicklung der Nati: «Ich bin seit zehn Jahren dabei. Und wir steigern uns von Jahr zu Jahr. Aber das überrascht mich nicht, weil ich weiss, wie gross unsere Qualität ist.»

«Haben die Messlatte hoch gelegt»

Dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist es, das diese Mannschaft unbeeindruckt durch schwierige Spielphasen gehen lässt. Und es sorgt dafür, dass sich der Blick der Spieler ganz natürlich nach oben richtet. «Wir kennen unsere Erwartungen an uns selber», meint Embolo. Und: «Wir haben mit dieser Quali die Messlatte hoch gelegt.»

So hoch, dass Murat Yakin (51) mit Blick auf die Auslosung gar nicht erst ein paar Lieblingsgegner nennen mag. Und stattdessen festhält: «Wichtiger ist, dass sich niemand uns in die Gruppe wünscht. Ich glaube eher, dass die Gegner sich Gedanken machen müssen.»

1:46 Xhaka und Yakin uneinig: Argentinien als Wunschgegner – oder doch nicht?

Ja, die Schweizer strotzen in der Nacht von Pristina von Selbstvertrauen. Kurz bevor der Teambus in Richtung des Hotels abfährt, sagt Yakin zur WM noch: «Wir wollen so weit kommen wie möglich.»

Ach ja, fehlt noch die Auflösung, zur Beschriftung von Breel Embolos T-Shirt. Auf dem stand: «Qualifiziert – wir sehen uns in Nordamerika.» Es könnte ein aus Schweizer Sicht schönes Wiedersehen werden.