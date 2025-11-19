DE
FR
Abonnieren
«Hoffe, dass wir wieder Geschichte schreiben können»
2:38
Embolo nach Quali optimistisch:«Hoffe, dass wir wieder Geschichte schreiben können»

Murat Yakins WM-Ansage
«Die Gegner müssen sich Gedanken machen»

Nati-Trainer Murat Yakin, Stürmer Breel Embolo und Innenverteidiger Manuel Akanji wollen mit breiter Brust an die Weltmeisterschaft 2026 reisen.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/14
Da jubelt er in die Kamera: Nati-Coach Murat Yakin nach dem 1:1 in Pristina.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Schweizer Nationalmannschaft qualifiziert sich für die WM 2026 in Nordamerika
  • Spieler und Trainer zeigen grosses Selbstvertrauen für das kommende Turnier
  • Schweiz qualifiziert sich konsequent für grosse Turniere wie keine andere kleine Nation
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Was da auf dem T-Shirt steht? Breel Embolo (28) schaut kurz etwas ratlos an sich runter. Nein, das weiss der Stürmer der Schweizer Nati jetzt grade auch nicht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Eben hat er im strömenden Regen von Pristina mit seinen Mitspielern die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 gefeiert. Dann hat er kurz vor dem Gang zu den Medien halt dieses Leibchen übergestreift, das vorbereitet war für den Fall eines positiven Ausgangs der Partie gegen den Kosovo.

Keine andere kleine Nation ist so oft an einer WM

Es ist ja bereits so etwas wie eine Tradition, dass sich die Nati-Spieler am Ende einer Qualifikation so ein T-Shirt überziehen. Weil sich die Schweiz so konsequent für grosse Turniere qualifiziert wie keine andere kleine Nation auf dieser Welt. Da kann der Griff zum Party-Leibchen schon mal zur Routine werden.

«Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»
2:07
WM-Ansage von Akanji:«Habe das Gefühl, dass es an der WM weit gehen könnte»

Wobei Manuel Akanji (30) schon betont haben will, dass so eine WM-Quali kein Business as usual ist: «Definitiv nicht! Eine WM ist das grösste Turnier, an dem du als Fussballer spielen kannst. Es freut mich unglaublich, dorthin gehen zu können und die Schweiz vertreten zu dürfen.»

Mehr zur Schweizer Nati
«Die Buhrufe sind das Letzte, was ich erwartet habe – es schmerzt»
Mit Video
Nati-Captain Granit Xhaka
«Die Buhrufe sind das Letzte, was ich erwartet habe – es schmerzt»
Nati-Trio überzeugt im Regen von Pristina
Mit Video
Noten zum Remis gegen Kosovo
Nati-Trio überzeugt im Regen von Pristina
Ist das die beste Nati aller Zeiten?
Kommentar
Schweiz fährt an die WM
Ist das die beste Nati aller Zeiten?

Aber die Brust wird natürlich breiter, wenn das eigene Team konsequent unter den Besten der Welt auftaucht. «Ich glaube, wir haben schon gegen sehr grosse Gegner gezeigt, dass wir mit allen mithalten können», sagt Akanji darum.

Tatsächlich wirkt diese Nati derzeit so abgeklärt, so ausgewogen und zielstrebig, dass man unwillkürlich ein wenig zu träumen beginnt. Wenn da noch eine einigermassen gute Auslosung dazu kommt, könnte es im Sommer 2026 doch richtig weit gehen für die Schweiz. «Ja, dieses Gefühl haben wir auch», bestätigt Akanji mit der Selbstverständlichkeit des Champions-League-Gewinners.

Embolo sagt über die Entwicklung der Nati: «Ich bin seit zehn Jahren dabei. Und wir steigern uns von Jahr zu Jahr. Aber das überrascht mich nicht, weil ich weiss, wie gross unsere Qualität ist.»

«Haben die Messlatte hoch gelegt»

Dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist es, das diese Mannschaft unbeeindruckt durch schwierige Spielphasen gehen lässt. Und es sorgt dafür, dass sich der Blick der Spieler ganz natürlich nach oben richtet. «Wir kennen unsere Erwartungen an uns selber», meint Embolo. Und: «Wir haben mit dieser Quali die Messlatte hoch gelegt.»

So hoch, dass Murat Yakin (51) mit Blick auf die Auslosung gar nicht erst ein paar Lieblingsgegner nennen mag. Und stattdessen festhält: «Wichtiger ist, dass sich niemand uns in die Gruppe wünscht. Ich glaube eher, dass die Gegner sich Gedanken machen müssen.»

Argentinien als Wunschgegner – oder doch nicht?
1:46
Xhaka und Yakin uneinig:Argentinien als Wunschgegner – oder doch nicht?

Ja, die Schweizer strotzen in der Nacht von Pristina von Selbstvertrauen. Kurz bevor der Teambus in Richtung des Hotels abfährt, sagt Yakin zur WM noch: «Wir wollen so weit kommen wie möglich.»

Ach ja, fehlt noch die Auflösung, zur Beschriftung von Breel Embolos T-Shirt. Auf dem stand: «Qualifiziert – wir sehen uns in Nordamerika.» Es könnte ein aus Schweizer Sicht schönes Wiedersehen werden.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kosovo
        Kosovo
        Schweiz
        Schweiz