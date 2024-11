Die letzten zwei Nations-League-Spiele der Schweizer Nati führen dazu, dass sie in der Weltrangliste drei Plätze verliert. Neu ist das Team von Murat Yakin auf Rang 20 zu finden.

Nati so schlecht klassiert wie seit 12 Jahren nicht mehr

Nati so schlecht klassiert wie seit 12 Jahren nicht mehr

Granit Xhaka und die Schweizer Nati stürzen in der Fifa-Weltrangliste drei Plätze ab. Foto: Toto Marti

Das Schweizer Nationalteam verliert in der am Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr veröffentlichten Weltrangliste der Fifa drei Plätze.

Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nach dem Unentschieden gegen Serbien und der Niederlage in Spanien in der Nations League neu den 20. Platz im Ranking. Schlechter klassiert war die Schweiz zuletzt im August 2012, als sie 23. war. Im Vergleich zu Ende Oktober sind der Iran, der Senegal und die USA an der Nati vorbeigezogen.

An der Spitze der Weltrangliste steht unverändert Weltmeister Argentinien, gefolgt von Frankreich, Europameister Spanien, England und Brasilien. Deutschland kehrt erstmals seit Juli 2018 in die Top 10 zurück (neu 10.), Österreich ist zwei Plätze hinter der Schweiz gelistet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos