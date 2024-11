Nati-Trainer Murat Yakin muss unters Messer

1/6 Padel-Fan Murat Yakin muss in nächster Zeit auf Sport verzichten. Foto: Sven Thomann

Heftige Kritik vor einem Jahr, riesige Euphorie an der Europameisterschaft im Sommer, Vertragsverlängerung um zwei Jahre plus Option auf weitere zwei und zuletzt siegloser EM-Kater im Herbst – Nati-Trainer Murat Yakin war in den vergangenen zwölf Monaten auf einer emotionalen Achterbahnfahrt unterwegs. Nach dem Ende der Nations-League-Kampagne und dem damit besiegelten Abstieg geht es für den 50-Jährigen aber noch nicht in die Weihnachtsferien. In der kommenden Woche muss der Nati-Trainer unters Messer.

SFV bestätigt Eingriff

«Es handelt sich um einen einfachen Eingriff am Meniskus», bestätigt SFV-Medienchef Adrian Arnold auf Anfrage. In der eigenen Yakin-Arena wird man den Coach also nicht so schnell wieder auf dem Padel-Platz sehen. Bei der Trendsportart, der Yakin mit Leidenschaft nachgeht, wurde er zuletzt von Schmerzen gestört – auch im Training mit den Nati-Stars machte sich sein Meniskus bemerkbar. «Zuletzt wurden die Schmerzen im Training immer stärker, vor allem beim Spielen von langen Bällen», erklärt Arnold.

Auch gesundheitlich fokussiere sich Yakin nun voll und ganz auf das kommende Jahr und die Quali für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Arnold: «Das Ziel von Murat ist es, für die WM-Qualifikation auch auf dem Feld zu hundert Prozent fit zu sein und auch sonst wieder schmerzfrei Sport treiben zu können.»

