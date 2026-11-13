Für die Schweiz geht es am Freitag nicht nur um die Rückkehr in die Liga A der Nations League, sondern auch um eine bessere Ausgangslage in der Europameisterschafts-Qualifikation – und noch mehr.

Warum es für die Nati um mehr als nur den Aufstieg geht

Warum es für die Nati um mehr als nur den Aufstieg geht

Den Taschenrechner braucht es am Freitagabend nicht. Holt die Nati im zweitletzten Nations-League-Spiel auswärts in Slowenien einen Punkt, stehen der Gruppensieg und die damit verbundene Rückkehr in die Liga A bereits vorzeitig fest.

Wie hängt die Nations League mit der EM-Quali zusammen?

Die Töpfe für die Auslosung der EM-Quali-Gruppen am 6. Dezember in Belfast werden gemäss der Schlussrangliste der aktuellen Nations-League-Saison eingeteilt. Die besten zwölf Teams der Liga A sind im ersten Lostopf gesetzt. Für die vier Letzten der A-Gruppen sowie die besten acht Teams der Liga B geht es in Topf 2. Da die Nati in ihrer Nations-League-Gruppe nur noch auf einem der ersten beiden Plätze abschliessen kann, ist unabhängig vom Ausgang der letzten beiden Spiele bereits jetzt klar, dass die Schweiz in Lostopf 2 landen wird.

Warum ist der direkte Aufstieg trotzdem wichtig?

Es gibt gleich zwei gute Gründe. Zum einen darf sich die Schweiz in der Nations-League-Saison 2028/2029, die in der Liga A neu mit 18 statt 16 Teams ausgetragen wird, wieder mit europäischen Top-Teams messen. Zum anderen lässt eine gute Nations-League-Platzierung ein Hintertürchen offen, sollte die Nati das direkte EM-Ticket verpassen. Aus den insgesamt zwölf Quali-Gruppen qualifizieren sich nur die zwölf Gruppensieger sowie die besten acht Gruppenzweiten direkt für das Turnier in Grossbritannien und Irland. Je nachdem, wie die vier Gastgeber England, Schottland, Irland und Wales die Quali abschliessen, werden zwei bis vier Tickets in den Playoffs vergeben. Daran nehmen unter anderem die vier am schlechtesten platzierten Gruppenzweiten teil. Sollte die Schweiz auch das verpassen, darf sie auf eine Teilnahme über die Nations League hoffen. Als Aufsteiger in die Liga A stehen die Chancen dafür sehr gut.

Mit der WM-Quali für 2030 hat die Nations League aber nichts zu tun, oder?

Doch! Die Uefa will WM- und EM-Qualifikation nach der Europameisterschaft 2028 ebenfalls umstrukturieren. Basierend auf der Nations League sollen die besten 36 Mannschaften Europas in drei Zwölfergruppen eingeteilt werden. Sämtliche Teilnehmer der Nations-League-Ligen A und B wären hier dabei. Angelehnt an den aktuellen Champions-League-Modus bekommt jedes Team sechs verschiedene Gegner zugelost. Nur die besten drei jeder Gruppe qualifizieren sich direkt. Von den weiteren sieben WM-Tickets (sofern das europäische Kontingent erneut 16 Plätze beträgt) gehen zwei an die Co-Gastgeber Portugal und Spanien, die restlichen fünf werden in Playoffspielen ermittelt.