Gag-Video seines Teams macht Nati-Star Rieder verlegen

Am Freitag trifft die Nati zum Auftakt der WM-Qualifikation auf den Kosovo. Der Neo-Augsburger Fabian Rieder gibt an der Nati-Medienkonferenz Auskunft.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Nati steht in der WM-Quali vor wichtigen Spielen gegen den Kosovo und Slowenien. Dennoch dominiert an der Pressekonferenz mit Fabian Rieder ein anderes Thema: sein Last-Minute-Wechsel zu Augsburg.

Er sei in Rennes nicht unglücklich gewesen, da man nach seiner Rückkehr aus Stuttgart auch auf ihn gesetzt habe. Dennoch habe er aber klar kommuniziert, dass er – nach der einjährigen Leihe beim VfB – am liebsten in die Bundesliga zurückkehren würde. Und nach monatelangem Kontakt mit Augsburg hat es dann auch tatsächlich geklappt.

«Die Mentalität der Leute passt zu mir. Natürlich gefallen mir auch die ganzen Stadien in der Bundesliga, der Rummel drumherum. Eigentlich passt alles. Auch das Leben, die deutsche Sprache und der Fussball, der zu mir passt», erklärt er.

Lustiges Social-Media-Video vom FC Augsburg

Der Mittelfeldspieler wird auch auf das lustige Vorstellungsvideo angesprochen, das der FC Augsburg auf Social Media veröffentlicht hat. In diesem sagt Rieder, dass er gerne «Swiss Underground Rap» höre – dann folgt der Rap-Song «Ueli Vuitton» von «Seppli MC» mit Schweizer Wörtern wie «Alphorn» und «Matterhorn».

0:29 «Es wird kein Selbstläufer»: Nati-Star Rieder warnt vor Kosovo-Spiel

«Das ist ein Trend, den ich nicht kannte. Ich war Opfer des Systems, wurde gezwungen. Das war so eine Idee und ich habe da mitgemacht, ich sehe das locker», klärt Rieder auf.

«Wollen alle Quali-Spiele gewinnen»

Auch die WM-Quali mit der Nati war dann noch Thema. «Es wird kein Selbstläufer. Alle drei Teams haben unglaublich viel Qualität. Aber wir wollen die Gruppe überstehen und wenn möglich alle Spiele gewinnen. Das sind unsere Ansprüche», kommentiert der Berner die Quali gegen den Kosovo, Slowenien und Schweden. «Als es um etwas ging, waren wir in der Vergangenheit immer bereit. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.»

