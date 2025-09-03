DE
FR
Abonnieren
Wegen Augsburg-Gag wird Rieder an PK ganz verlegen
0:44
«Ich wurde gezwungen»:Wegen Augsburg-Gag wird Rieder an PK ganz verlegen

Weil Augsburg sich über die Schweiz lustig macht
Gag-Video seines Teams macht Nati-Star Rieder verlegen

Am Freitag trifft die Nati zum Auftakt der WM-Qualifikation auf den Kosovo. Der Neo-Augsburger Fabian Rieder gibt an der Nati-Medienkonferenz Auskunft.
Publiziert: 09:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Teilen
Kommentieren
1/5
Fabian Rieder spricht an der Nati-PK ausführlich über seinen Wechsel zum FC Augsburg.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Nati steht in der WM-Quali vor wichtigen Spielen gegen den Kosovo und Slowenien. Dennoch dominiert an der Pressekonferenz mit Fabian Rieder ein anderes Thema: sein Last-Minute-Wechsel zu Augsburg. 

Er sei in Rennes nicht unglücklich gewesen, da man nach seiner Rückkehr aus Stuttgart auch auf ihn gesetzt habe. Dennoch habe er aber klar kommuniziert, dass er – nach der einjährigen Leihe beim VfB – am liebsten in die Bundesliga zurückkehren würde. Und nach monatelangem Kontakt mit Augsburg hat es dann auch tatsächlich geklappt. 

«Die Mentalität der Leute passt zu mir. Natürlich gefallen mir auch die ganzen Stadien in der Bundesliga, der Rummel drumherum. Eigentlich passt alles. Auch das Leben, die deutsche Sprache und der Fussball, der zu mir passt», erklärt er.

Lustiges Social-Media-Video vom FC Augsburg

Der Mittelfeldspieler wird auch auf das lustige Vorstellungsvideo angesprochen, das der FC Augsburg auf Social Media veröffentlicht hat. In diesem sagt Rieder, dass er gerne «Swiss Underground Rap» höre – dann folgt der Rap-Song «Ueli Vuitton» von «Seppli MC» mit Schweizer Wörtern wie «Alphorn» und «Matterhorn». 

Nati-Star Rieder warnt vor Kosovo-Spiel
0:29
«Es wird kein Selbstläufer»:Nati-Star Rieder warnt vor Kosovo-Spiel

«Das ist ein Trend, den ich nicht kannte. Ich war Opfer des Systems, wurde gezwungen. Das war so eine Idee und ich habe da mitgemacht, ich sehe das locker», klärt Rieder auf. 

«Wollen alle Quali-Spiele gewinnen»

Auch die WM-Quali mit der Nati war dann noch Thema. «Es wird kein Selbstläufer. Alle drei Teams haben unglaublich viel Qualität. Aber wir wollen die Gruppe überstehen und wenn möglich alle Spiele gewinnen. Das sind unsere Ansprüche», kommentiert der Berner die Quali gegen den Kosovo, Slowenien und Schweden. «Als es um etwas ging, waren wir in der Vergangenheit immer bereit. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.» 

Die PK im Ticker zum Nachlesen

09:42 Uhr

Ende der PK

Das wars von der PK mit Fabian Rieder. Um 11.30 Uhr gehts mit Manuel Akanji weiter. 

09:41 Uhr

Zum Ruf des FC Augsburg

«Wenn du schon 15 Jahre in der Bundesliga bist und trotzdem als graue Maus giltst, ist das nicht schön zu hören. Das wollen wir ändern.»

09:40 Uhr

Zum Augsburg-Vorstellungsvideo

«Das ist ein Trend, den ich nicht kannte. Ich war Opfer des Systems, wurde gezwungen. Das war so eine Idee und ich habe da mitgemacht, ich sehe das locker. Swiss Underground ist nicht meine Musik», erklärt Rieder das spezielle Video, das Augsburg zu seiner Vorstellung gepostet hat. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
09:37 Uhr

Zur WM-Quali

«Wenn es um etwas geht, waren wir immer bereit, wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.»

09:36 Uhr

Zu seiner Rolle in der Nati

«Murat weiss, dass er sich auf mich verlassen kann, ob von Anfang an oder als Einwechselspieler.»

09:35 Uhr

Duell mit neuem Teamkollegen

«Wir spielen gegen Rexhbecaj, einen neuen Teamkollegen. Aber sie sind im ganzen Kader gut aufgestellt und wir müssen gegen diesen guten Gegner an unsere Grenzen gehen.»

09:34 Uhr

Transfer-Nebengeräusche?

«Das stört uns nicht. Das hat sich schon gestern gezeigt. Wir haben eine gute Stunde mit vollem Fokus trainiert. Allen ist bewusst, worum es geht. Über Nebengeräusche machen wir uns keine Gedanken, weil es für mich keine Nebengeräusche sind.»

09:30 Uhr

«Ein kleineres Kader»

«Ich war bei zwei grossen Vereinen mit grosser Konkurrenz. Jetzt war es wichtig, einen Verein zu finden, wo das Kader weniger gross ist und ich Platz habe, mich zu entfalten. Aber am Ende muss ich meine Leistung auf dem Platz bringen und mich bestätigen.»

09:28 Uhr

Wo sieht ihn der Trainer?

«Im Mittelfeld als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Aber das kann von Spiel zu Spiel auch variieren. Aber er sieht mich grundsätzlich im Mittelfeld. Wir haben ein Super-Kader und gehen mit der Einstellung rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen.»

09:26 Uhr

Warum die Bundesliga?

«Die Mentalität der Leute passt zu mir. Natürlich auch die ganzen Stadien, der Rummel drumherum. Eigentlich alles. Auch das Leben, die deutsche Spreche und der Fussball, der zu mir passt.»

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Kosovo
Kosovo
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Kosovo
        Kosovo
        Schweiz
        Schweiz