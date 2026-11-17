Der Ball war drin und dann jubeln Samuel Ballet und Winsley Boteli gleichzeitig. Der eine an der rechten, der andere an der linken Eckfahne. Das sagen Ballet und Boteli nach dem Abpfiff.

Darum gehts Samuel Ballet und Winsley Boteli sorgen für lustiges Tor-Wirrwarr

Die Nati-Youngsters jubeln an beiden Eckfahnen – wer hat denn nun getroffen?

Für Torschütze Alvyn Sanches gehts nach Nations League ins Militär

Es ist womöglich die kurioseste Szene dieser Nations-League-Kampagne: Beim 2:0 für die Schweiz gegen Schottland feiert Samuel Ballet bei der linken Eckfahne sein Tordebüt für die Nati, bei der rechten Eckfahne feiert gleichzeitig Winsley Boteli seine Torpremiere.

«Ich feierte mit Remo Freuler und dann sagte er: ‹Warum sind die zwei anderen dort auch in der Ecke am Feiern?›», erzählt Ballet nach dem Abpfiff. Alvyn Sanches war einer derjenigen, die gegenüber mit Boteli feierten: «Ich habe gesehen, dass Winsley den Ball noch berührt hat, deshalb bin ich zu ihm gelaufen.»

Yakin: «Ein Abendessen darf Samuel erwarten»

Sanches, der selber noch das 3:0 erzielt, sollte recht behalten. Im Sitterstadion wird zwar zuerst Samuel Ballet als Torschütze gefeiert, der Stadionspeaker klärt gegen Ende der Partie aber auf: Die Uefa gibt Winsley Boteli das Tor. Während der Sion-Shootingstar sein erstes Länderspieltor erzielt, bleibt Ballet bei einem Assist in seinem ersten Spiel von Beginn an. «Nein, ich bin doch nicht wütend», sagt der frühere YB-Junior nach dem Spiel. «Ich bin glücklich, dass ich ihm mit dem Assist zu seinem ersten Tor verhelfen konnte.»

Auch Trainer Murat Yakin lobt die gesamte Situation, die zum Tor geführt hatte. Ballet setzt sich in der eigenen Hälfte gegen zwei Spieler durch, marschiert in Richtung Tor, Doppelpass mit Freuler und dann der Abschluss, der via Botelis Fussspitze ins Tor findet. «Diese Aktion war schon echt klasse», sagt Yakin. Dass Ballet auf seinen Teamkollegen nicht sauer sei, spreche zudem für das ausgezeichnete Klima innerhalb der Mannschaft. Aber: «Ich glaube, mindestens ein Nachtessen darf er schon von ihm erwarten.»

Sanches nach Startelfdebüt zurück ins Militär

Für den 20-jährigen Boteli ist es derweil ein echter Befreiungsschlag. Nach seinem extremen Höhenflug im Sommer und Millionenangeboten erzielte der Sion-Profi seit der ersten Nati-Nomination Ende September kein einziges Tor mehr. «Nach dem Riesen-Hype hat er in der aktuellen Phase etwas die Unbekümmertheit und Leichtigkeit verloren», sagte Yakin noch am letzten Freitag, nachdem er Boteli 90 Minuten auf die Tribüne gesetzt hatte.

Im Umfeld der A-Nati wurde zuletzt besorgt darüber diskutiert, ob die vergangenen Monate dem Toptalent etwas zu sehr den Kopf verdreht haben. Drei Tage später darf er erstmals von Beginn an ran und lässt seine Torflaute hinter sich – ausgerechnet in jenem Stadion des FC St. Gallen, bei dem er eigentlich im Sommer 2025 schon so gut wie fix unterschrieben hatte.

0:57 Sanches kann nicht lange feiern: «Ich muss zurück nach Bern und ins Militär»

Nach der Eckfahnen-Party von Boteli mit Sanches konnten nach Abpfiff die Startelfdebüts und jeweiligen Tore nicht mehr gross gefeiert werden. Zumindest nicht nochmals mit dem YB-Kumpel. Sanches verrät in den Katakomben: «Ich gönne mir eine kleine Pizza und dann geht es nach Bern, morgen muss ich wieder ins Militär.» Die Spitzensport-RS wartet auf den Shootingstar.