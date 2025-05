Zu Silvan Widmer

«Silvan hat nach seiner Verletzung wieder etwas Zeit gebraucht, wieder Vertrauen aufzubauen. Er kommt aber trotzdem 27 Einsätze in dieser Saison. Er hat für uns immer wieder gezeigt, dass er wichtig sein kann. Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir hoffen, dass wir möglichst allen einen Einsatz geben können in diesen zwei Spielen.»