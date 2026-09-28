Nati-Coach Yakin fehlt unerwartet auf der PK

Die Nati erlebt vor dem Nations-League-Spiel gegen Schottland eine turbulente Anreise. Wegen Problemen mit der Gewichtsberechnung musste der Flieger zwischenlanden. Bei der Pressekonferenz fehlt zudem Murat Yakin, der Nati-Coach hat nach dem Flug Hörprobleme.

Joël Hahn Redaktor Sport

Für einmal sitzt Murat Yakin nicht selbst hinter dem Mikrofon. Der Nati-Trainer verpasst die Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Schottland (Dienstag, 20.45 Uhr) wegen Problemen mit dem Gehör. Während dem Flug hatte Yakin Schwierigkeiten mit dem Druckausgleich und verzichtete deshalb auf die PK.

Auch die Anreise der Nati verlief nicht nach Plan: Wegen Unstimmigkeiten bei der Gewichtsberechnung musste das Flugzeug in Skopje Kerosin ablassen und in Zürich fürs Nachtanken zwischenlanden. Die Mannschaft kam deshalb mit rund drei Stunden Verspätung an.

Assistenztrainer Davide Callà und Nico Elvedi übernahmen die Fragen der Medien. Elvedi sprach über seinen gelungenen Start bei Leeds, seine gewachsene Erfahrung und Teamkollege Noah Okafor, mit dem er weiterhin im Austausch steht. Dessen Entscheid, nicht mehr für die Nati zu spielen, sei seine eigene Entscheidung.

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