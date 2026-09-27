Die Nati lässt sich von den Corona-Diskussionen der letzten Tage nicht aus dem Konzept bringen und siegt in Skopje gegen Nordmazedonien zum Auftakt der Nations League 3:0. Auch Murat Yakin ist froh, dass er das Thema – zumindest vorübergehend – beiseitelegen kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Murat Yakin erlebt turbulente Tage mit Rücktritten und Skandalen in der Nati

Xhaka und Embolo fehlen wegen gefälschter Covid-Dokumente und SFV-Entscheidungen

Ohne Xhaka und Embolo fehlen der Nati über 240 Länderspiel-Einsätze

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Murat Yakin (52) hat keine einfachen Tage hinter sich. Noch vor der Kaderbekanntgabe vor zehn Tagen gibt Noah Okafor seinen Rücktritt bekannt und bekräftigt, dass er unter Yakin nie mehr für die Nati spielen werde. Doch das ist erst der Anfang.

Denn danach kommt es knüppeldick für den Nati-Trainer: Anfang Woche gibt sein Captain Granit Xhaka zu, dass er 2022 gefälschte Covid-Impfzertifikate erworben hatte, worauf er nach Rücksprache mit der SFV-Führung seinen Rückzug für diesen Zusammenzug bekannt gibt.

Am Freitag folgt der nächste Hammer: Auch Breel Embolo steht Yakin in diesem nun noch drei Spiele dauernden Zusammenzug nicht zur Verfügung. Dies haben die Verbandsbosse am Freitag gegen Yakins Willen entschieden, nachdem öffentlich geworden war, dass Embolo für eine ebenfalls aus der Pandemie stammende und seit langem bekannte Verfehlung mit gefälschten Testzertifikaten 2025 mit einer bedingten Geldstrafe gebüsst worden war.

Keine negative Auswirkung auf die Leistung

Zumindest vor und während des Spiels gegen Nordmazedonien lassen sich sowohl Yakin als auch die Mannschaft, die einen souveränen Auftritt hinlegt, von den Corona-Diskussionen der vergangenen Tage nichts anmerken. Das sei das Ziel gewesen, so Yakin. «Wir konnten in Ruhe arbeiten.» Sie hätten die Nebengeräusche akzeptiert und die richtigen Entscheide getroffen, auch wenn diese schwierig zu akzeptieren gewesen seien. «Es tut mir leid für die Spieler, aber solche Fälle passieren.» Yakin tönte viel versöhnlicher als noch am Freitag, als er deutlich gemacht hatte, dass nicht er entschieden habe, dass Embolo nicht einrücken darf.

Auch dank des erfolgreichen Auftakts und der guten Leistung ist das Thema vom Tisch. Zumindest vorläufig. Doch spätestens wenn der Zusammenzug beendet ist und im Fall Xhaka juristisch alles auf dem Tisch liegt, wird der Fall auch innerhalb des Verbands neu verhandelt werden. Und auch jener von Embolo, der sich in seiner Karriere schon den einen oder anderen Fehltritt geleistet hat.

Yakin lässt sich nicht auf Spekulationen ein

Hat der Nati-Trainer keine Angst, dass sogar noch mehr an die Öffentlichkeit kommt, was die Nati aus der Balance bringen könnte? «Es ist ein heikles und schwieriges Thema», so Yakin. Aber es sei alles spekulativ, weswegen er nur etwas zu dem sagen könne, was er zum jetzigen Zeitpunkt wisse. «Alles andere kann ich nicht kommentieren.»

Viel eher will sich der Nati-Trainer auf die nächste sportliche Aufgabe konzentrieren, schliesslich wartet am Dienstag mit Schottland im Hampden Park ein wesentlich härterer Gegner auf die Nati als am Samstag. «Wir sind gefordert und müssen konzentriert arbeiten», so der Nati-Trainer. Und da er mit Xhaka und Embolo auf die Erfahrung von mehr als 240 Länderspielen verzichten muss – umso mehr.