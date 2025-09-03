Zum Immage de FC Augsburg
«Wenn du schon 15 Jahre in der Bundesliga bist und trotzdem als graue Maus giltst, ist das nicht schön zu hören. Das wollen wir ändern.»
Zum Augsburg-Vorstellungsvideo
«Das ist irgendein Trend, den ich nicht kannte. Ich war Opfer des Systems, wurde gezwungen. Das war so eine Idee und ich habe da mitgemacht, ich sehe das locker. Swiss Underground ist nicht meine Musik», erklärt Rieder das spezielle Video, das Augsburg zu seiner Vorslettlung gepostet hat.
Zur WM-Quali
«Wenn es um etwas geht, waren wir immer bereit, wir können es kaum erwarten, dass es losgeht.»
Zu seiner Rolle in der Nati
«Murat weiss, dass er sich auf mich verlassen kann, ob von Anfang an oder als Einwechselspieler.»
Duell mit neuem Teamkollegen
«Wir spielen gegen Rexhbecaj, einen neuen Teamkollegen. Aber sie sind im ganzen Kader gut aufgestellt und müssen gegen diesen guten Gegner an unsere Grenzen gehen.»
Transfer-Nebengeräusche?
«Das stört uns nicht. Das hat sich schon gestern gezeigt. Wir haben eine gute Stunde mit vollem Fokus trainiert. Allen ist bewusst, worum es geht. Über Nebengeräusche machen wir uns keine Gedanken, weil es für mich keine Nebengeräusche sind.»
«Ein kleinerer Kader»
«Ich war bei zwei grossen Vereinen mit grosser Konkurrenz. Jetzt war es wichtig, einen Verein zu finden, wo das Kader weniger gross ist und ich Platz habe, mich zu entfalten. Aber am Ende muss ich meine Leistung auf dem Platz bringen und mich bestätigen.»
Wo sieht ihn der Trainer?
«Im Mittelfeld als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Aber das kann von Spiel zu Spiel auch variieren. Aber er sieht mich grundsätzlich im Mittelfeld. Wir haben ein Super-Kader und gehen mit der Einstellung rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen.»
Warum die Bundesliga?
«Die Mentalität der Leute passt zu mir. Natürlich auch die ganzen Stadien, der Rummel darum herum. Eigentlich alles. Auch das Leben, die deutsche Spreche und der Fussball, der zu mir passt.»
Rieder zu möglichem Rennes-Verbelib
«Ich war nicht nervös. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich in Rennes trotzdem glücklich gewesen. Ich hätte dort auch meine Spiele gemacht. Als es dann aber mit Augsburg geklappt hat, war ich einfach glücklich.»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
