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Nati-Held Manzambi
«Ich glaube nicht, dass ich heute Abend schlafen kann»

Johan Manzambi schiesst die Schweiz mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Bosnien & Herzegowina. Nach dem Spiel gibt sich der Shootingstar noch ganz aufgewühlt.
Publiziert: 00:56 Uhr
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