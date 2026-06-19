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WM 2026: Manzambi nach WM-Premierentoren im Interview
Nati-Held Manzambi
«Ich glaube nicht, dass ich heute Abend schlafen kann»
Johan Manzambi schiesst die Schweiz mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Bosnien & Herzegowina. Nach dem Spiel gibt sich der Shootingstar noch ganz aufgewühlt.
Publiziert: 00:56 Uhr
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