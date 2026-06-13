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WM 2026: Nati-Star erhält emotionalen Brief von der Familie
«Machst uns alle stolz»
Nati-Star erhält emotionalen Brief von Zuhause
Nati-Star Ricardo Rodriguez erhält im Vorfeld von der WM einen emotionalen Brief aus der Heimat.
Publiziert: vor 45 Minuten
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