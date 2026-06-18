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Lautstark durch Los Angeles
Schweizer Anhänger singen sich auf Fanmarsch heiss

Die Fans der Schweizer Nati sind heiss! Auf dem Fanmarsch stimmen sich die Anhänger auf das Spiel gegen Bosnien in Los Angeles ein.
Publiziert: vor 34 Minuten
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