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WM 2026
WM 2026: Schweizer Fans singen sich auf Marsch in LA heiss
Lautstark durch Los Angeles
Schweizer Anhänger singen sich auf Fanmarsch heiss
Die Fans der Schweizer Nati sind heiss! Auf dem Fanmarsch stimmen sich die Anhänger auf das Spiel gegen Bosnien in Los Angeles ein.
Publiziert: vor 34 Minuten
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