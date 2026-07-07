Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Murat Yakin (51) ist grundsätzlich ein lockerer Typ. Den Nati-Trainer bringt selten etwas aus der Ruhe. Um einen guten Spruch ist er nie verlegen. Und seine Coolness ist mit ein Grund, warum der Basler so beliebt ist bei den Fans und in der Öffentlichkeit.

Doch am Tag vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien ist Yakins Lockerheit wie weggeblasen. Schon beim Abschlusstraining im Trainingscenter der Vancouver Whitecaps wirkt der Nati-Trainer angespannt, ebenso drei Stunden später an der Pressekonferenz in den Katakomben des BC Place in der Innenstadt Vancouvers.

Dort wird auch der Grund für Yakins Anspannung klar: Nicht nur Luca Jaquez und Michel Aebischer, sondern auch Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow drohen für das Spiel heute Dienstag (22 Uhr) gegen Kolumbien auszufallen. Alle drei mussten das Abschlusstraining abbrechen. Was genau geschehen ist, will Yakin nicht sagen. «Der Ärger ist natürlich gross. Sollten sie ausfallen, wäre das ein Riesenverlust.» Stunden später wird klar: Manzambi wird gegen Kolumbien nicht auflaufen.

Erinnerungen an Katar werden wach

Die Situation erinnert an jene vor knapp vier Jahren in Katar. Damals grassierte im Nati-Camp ein Grippevirus, das mehrere Spieler flachlegte. Zwar gelang gegen Serbien ein Kraftakt (3:2) und die Qualifikation für die K.o.-Phase, gegen Portugal – und nach nur drei Tagen Erholung – ging das schlingernde Nati-Schiff mit 1:6 unter.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

«Die Situation ist mit jener von damals nicht zu vergleichen», sagt Yakin. «Alle Spieler, die gegen Kolumbien auf dem Platz stehen, werden 100 Prozent fit sein.» Trotzdem ist es ein Déjà-vu für den Nati-Coach. Auch damals in Doha war die Anspannung bei Yakin spürbar gewesen, auch wenn er versuchte, das Pokerface aufzusetzen. Jetzt in Vancouver sagt er: «Vielleicht wird meine Laune in ein paar Stunden wieder besser sein.» Das wird sie aber nur bedingt, denn Manzambi fällt für den Achtelfinal-Kracher aus.

Mit dem Schicksal zu hadern, ist allerdings nicht Yakins Art. «Man hat immer Lösungen», sagt er. «In dem war ich gut – und in dem bin ich gut.» Klar aber ist: Die Personalsituation erschwert die ansonsten schon anspruchsvolle Aufgabe massiv. Und es steht sehr viel auf dem Spiel.

Chance zur Rehabilitierung

Für die Nati geht es um eine historische Leistung. Das Ziel, die beste WM aller Zeiten zu spielen, wäre nur dann erreicht, wenn man erstmals seit 1954 in einen WM-Viertelfinal vorstösst. Und mit Kolumbien trifft die Nati auf einen Gegner auf Augenhöhe. Wenn nicht jetzt, wann dann soll es endlich auch an einer WM mit den Viertelfinals klappen?

Auch für Yakin selbst ist es das Spiel seines Lebens. Es ist seine Chance zur Rehabilitierung, denn das 1:6 in Katar gegen Portugal war die wohl brutalste Niederlage seiner Trainer-Karriere. «Ein WM-Achtelfinal ist natürlich nicht alltäglich, die Freude ist auch bei den Spielern riesig», so Yakin, ehe er leicht philosophisch noch anfügt: «Es wird ein grosses Spiel. Und grosse Spiele werden durch grosse Spieler entschieden.» Oder durch grosse Trainer – vor allem, wenn sich die Vorbereitung auf das Spiel aufgrund der Umstände als sehr schwierig gestaltet.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen