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Nati-Coach zeigt sich angespannt
Für Yakin wird sein Spiel des Lebens zur Herkulesaufgabe

Der sonst so coole Murat Yakin zeigt sich vor dem Duell gegen Kolumbien sehr angespannt. Mit gutem Grund: Der Shootingstar Johan Manzambi fällt aus, weitere Spieler sind angeschlagen. Für Yakin ist es das wichtigste Spiel seines Trainerlebens.
Publiziert: 11:01 Uhr
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Christian Finkbeiner und Toto Marti

Murat Yakin (51) ist grundsätzlich ein lockerer Typ. Den Nati-Trainer bringt selten etwas aus der Ruhe. Um einen guten Spruch ist er nie verlegen. Und seine Coolness ist mit ein Grund, warum der Basler so beliebt ist bei den Fans und in der Öffentlichkeit.

Doch am Tag vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien ist Yakins Lockerheit wie weggeblasen. Schon beim Abschlusstraining im Trainingscenter der Vancouver Whitecaps wirkt der Nati-Trainer angespannt, ebenso drei Stunden später an der Pressekonferenz in den Katakomben des BC Place in der Innenstadt Vancouvers.

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Murat Yakin wirkte am Tag vor dem Spiel gegen Kolumbien angespannter als sonst.
Foto: TOTO MARTI

Dort wird auch der Grund für Yakins Anspannung klar: Nicht nur Luca Jaquez und Michel Aebischer, sondern auch Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow drohen für das Spiel heute Dienstag (22 Uhr) gegen Kolumbien auszufallen. Alle drei mussten das Abschlusstraining abbrechen. Was genau geschehen ist, will Yakin nicht sagen. «Der Ärger ist natürlich gross. Sollten sie ausfallen, wäre das ein Riesenverlust.» Stunden später wird klar: Manzambi wird gegen Kolumbien nicht auflaufen.

Erinnerungen an Katar werden wach

Die Situation erinnert an jene vor knapp vier Jahren in Katar. Damals grassierte im Nati-Camp ein Grippevirus, das mehrere Spieler flachlegte. Zwar gelang gegen Serbien ein Kraftakt (3:2) und die Qualifikation für die K.o.-Phase, gegen Portugal – und nach nur drei Tagen Erholung – ging das schlingernde Nati-Schiff mit 1:6 unter.

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«Die Situation ist mit jener von damals nicht zu vergleichen», sagt Yakin. «Alle Spieler, die gegen Kolumbien auf dem Platz stehen, werden 100 Prozent fit sein.» Trotzdem ist es ein Déjà-vu für den Nati-Coach. Auch damals in Doha war die Anspannung bei Yakin spürbar gewesen, auch wenn er versuchte, das Pokerface aufzusetzen. Jetzt in Vancouver sagt er: «Vielleicht wird meine Laune in ein paar Stunden wieder besser sein.» Das wird sie aber nur bedingt, denn Manzambi fällt für den Achtelfinal-Kracher aus.

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Mit dem Schicksal zu hadern, ist allerdings nicht Yakins Art. «Man hat immer Lösungen», sagt er. «In dem war ich gut – und in dem bin ich gut.» Klar aber ist: Die Personalsituation erschwert die ansonsten schon anspruchsvolle Aufgabe massiv. Und es steht sehr viel auf dem Spiel.

Chance zur Rehabilitierung

Für die Nati geht es um eine historische Leistung. Das Ziel, die beste WM aller Zeiten zu spielen, wäre nur dann erreicht, wenn man erstmals seit 1954 in einen WM-Viertelfinal vorstösst. Und mit Kolumbien trifft die Nati auf einen Gegner auf Augenhöhe. Wenn nicht jetzt, wann dann soll es endlich auch an einer WM mit den Viertelfinals klappen?

Auch für Yakin selbst ist es das Spiel seines Lebens. Es ist seine Chance zur Rehabilitierung, denn das 1:6 in Katar gegen Portugal war die wohl brutalste Niederlage seiner Trainer-Karriere. «Ein WM-Achtelfinal ist natürlich nicht alltäglich, die Freude ist auch bei den Spielern riesig», so Yakin, ehe er leicht philosophisch noch anfügt: «Es wird ein grosses Spiel. Und grosse Spiele werden durch grosse Spieler entschieden.» Oder durch grosse Trainer – vor allem, wenn sich die Vorbereitung auf das Spiel aufgrund der Umstände als sehr schwierig gestaltet.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
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PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
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1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
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Neuseeland
Neuseeland
3
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1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
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1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
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0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
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1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
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PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
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Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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