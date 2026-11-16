Für die Blick-Community ist klar: Der SFV soll mit Murat Yakin verlängern.

Carlo Steiner Redaktor Sport

«Würdest du mit Murat Yakin verlängern?», hat Blick seine Leserinnen und Leser gefragt. Und die Stimmen der Community zeichnen ein deutliches Bild.

84 Prozent der gut 3000 Nati-Fans, die vor dem Schottland-Spiel vom Montagabend an der Umfrage teilgenommen haben, wünschen sich, dass der Schweizerische Fussballverband (SFV) mit Trainer Murat Yakin weiterarbeitet.

Der Basler betreut die Nati seit August 2021 und führte das Team bisher an jeder Endrunde mindestens bis in die Achtelfinals. An der EM 2024 und WM 2026 scheiterte man zudem erst im Penaltyschiessen respektive in der Verlängerung im Viertelfinal.

Yakins aktueller Vertrag läuft nach der EM im Sommer 2028 aus. Es laufen derzeit Gespräche über eine allfällige vorzeitige Vertragsverlängerung, wie Yakin an einer Pressekonferenz am Sonntag erklärte. «Ich habe meine Perspektive bekanntgegeben, es würde mich stolz machen, mit den Jungs weiterzumachen», machte der Coach seinen Wunsch, zu bleiben, deutlich.