Die Nati ist dank des 4:1-Siegs gegen Bosnien & Herzegowina mit Verspätung im Turnier angekommen – dank Johan Manzambi. Der Genfer ist mit seinen zwei Toren zum Schweizer Matchwinner.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Nati hat ihren ersten Star an dieser WM: Johan Manzambi (20) avanciert mit seinen zwei Toren beim 4:1 gegen Bosnien & Herzegowina zum Matchwinner und ist damit der jüngste Spieler der WM-Geschichte, dem als Joker zwei Tore gelingen. «Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich», so Manzambi.

Dass ihm das an einer WM, in diesem Stadion und vor den Augen seiner Familie gelungen sei, sei unglaublich. Neben seiner Mutter sitzen auch seine drei älteren Geschwister auf der Tribüne des gigantischen Stadions in Los Angeles. «Ich glaube nicht, dass ich heute Abend schlafen kann», so der Genfer.

Als Blick Ende Mai Manzambi in seiner Heimat besucht, kündigt dieser an, dass er an der WM zwei Tore schiessen werde. Gesagt, getan. Beim WM-Auftakt am Samstag und dem zähen 1:1 gegen Katar hatte das grösste Versprechen des Schweizer Fussballs noch zu den grossen Verlierern gehört. Auch wenn Granit Xhaka (33) keine Namen nannte, war die Kritik des Captains unmittelbar nach der Partie vor allem auch an den Youngster gerichtet. Weil Manzambi nach seiner Einwechslung mit dem Kopf durch die Wand wollte und defensiv zu wenig arbeitete – so auch vor dem späten Gegentor.

166 Sekunden nach Einwechslung

Doch Manzambi liess den Kopf nicht hängen – und Yakin schenkte ihm auch gegen Bosnien & Herzegowina wieder das Vertrauen. Er bringt ihn am Ende der Hydration Break in der 71. Minute für Dan Ndoye, der im Abschluss erneut ohne Fortüne geblieben war. Und diesmal schlägt Manzambi zu. Nur 166 Sekunden nach seiner Einwechslung trifft er mit einer Direktabnahme, nachdem er den Angriff bereits mit einem starken Dribbling und einem Rush eingeleitet hat. Und nach dem 2:0 durch Ruben Vargas, auch er wie Manzambi eingewechselt, macht dieser mit dem 3:0 in der 90. Minute den Deckel endgültig drauf.

Nach dem Holper-Start in das WM-Abenteuer ist das Nati-Schiff mit Verzögerung doch noch auf Kurs gekommen und so gut wie sicher in der K.o.-Phase – dank Manzambi. «Er ist ein fröhlicher Mensch, der unglaubliche fussballerische Qualität hat», lobt Murat Yakin (51) seinen Super-Joker. «Er hat seine Chance vom ersten Moment an in der Nati gepackt, ist flexibel einsetzbar und hat uns bereits in der Qualifikation als Joker viel geholfen.»

Manzambi beschäftigt Gegen-, aber gelegentlich auch Mitspieler

Genau vor einem Jahr gab Manzambi bei der USA-Reise sein Debüt in der Nati – und gehört seither fix dazu. In nunmehr 14 Länderspielen hat er bereits fünf Mal getroffen. «Er ist ein Strassenfussballer, dem man die Freiheiten lassen muss», so Yakin. Was aber die Disziplin auf dem Platz und die defensive Organisation angehe, müsse er noch lernen. «So wie er die Gegenspieler beschäftigt, beschäftigt er manchmal auch die eigenen Mitspieler», so der Nati-Trainer mit einem Schmunzeln.

Ob Manzambi nun am Mittwoch in Vancouver gegen Kanada in die Startaufstellung rücken wird, wie das die Blick-Community bereits vor dem Bosnien-Spiel gefordert hat, lässt Yakin aber offen. Er habe verschiedene Optionen, so der Nati-Trainer. Für den mit gut 50 Millionen Euro Marktwert wertvollsten Nati-Spieler hat die WM jedenfalls erst richtig begonnen. Manzambi: «Ich hoffe, dass ich es im nächsten Spiel wieder gleich machen kann.»

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