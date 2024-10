Peter Knäbel will neuer SFV-Präsident werden. Foto: Imago 1/6

Emanuel Gisi Sportchef

Und wir haben einen Wahlkampf! Mit Peter Knäbel (58) wirft der Kandidat der Profi-Ligen seinen Hut im Kampf um den Posten des neuen Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbands offiziell in den Ring. Endlich, ist man versucht, zu sagen. Nachdem mit Bernhard Heusler und Matthias Hüppi die beiden Kandidaten mit der grössten Strahlkraft schon vor längerer Zeit abgesagt hatten, ist Knäbel für die Swiss Football League (SFL) die logische Wahl: Ein Kandidat, dem im Fussball niemand etwas vormachen kann.

Das ist Knäbels grösster Trumpf: Er ist ein absoluter Fussballfachmann. In der Schweiz war er Nachwuchschef und Technischer Direktor beim FCB und beim SFV, danach arbeitete er bei den deutschen Fussball-Riesen Hamburger SV und Schalke als Direktor und im Vorstand.

Jetzt fordert der Solothurner mit deutschen Wurzeln also Amateurvertreter Sandro Stroppa (54) heraus. Mit dem Nachwuchsthema hat er in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen bereits mächtig geweibelt. Als Mann, der die Generation um Xhaka und Shaqiri sowohl in Basel als auch bei den U-Nationalmannschaften begleitet und mitentwickelt hat, schlägt ihn in diesem Bereich in Sachen Glaubwürdigkeit niemand.

Nur schon deshalb ist Knäbels Kandidatur ein Gewinn. Das extrem wichtige Thema Nachwuchsförderung und -entwicklung wird bis zur Wahl des Nachfolgers von SFV-Präsident Dominique Blanc (75) im kommenden Sommer auf den Tisch kommen. Das kann nur gut sein für den Schweizer Fussball.

