DE
FR
Abonnieren

In fünf Jahren bezugsbereit
Neues SFV-Verbandszentrum entsteht in Thun

Thun oder Payerne war die Frage. Die Entscheidung fiel auf Thun. Dort wird das neue Verbandszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes gebaut.
Publiziert: vor 37 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Aktuell hat der SFV seinen Sitz in Muri, nun wird ein neues Verbandszentrum in Thun gebaut.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Was sich abzeichnete, ist nun Tatsache: Thun wird neuer Standort des Verbandszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes.

Den Entscheid zugunsten Thuns fällte der Zentralvorstand des SFV an seiner Sitzung vom 22. August, wie der Verband mitteilte. «Dieser Entscheid ist das Ergebnis intensiver Arbeiten, sorgfältiger Analysen und konstruktiver Gespräche mit allen beteiligten Stellen», lässt sich SFV-Präsident Peter Knäbel zitieren.

Neben Thun stand für den finalen Standortentscheid noch Payerne im Kanton Waadt zur Wahl. «Den Ausschlag gaben die zentrale Lage Thuns, die Nähe zum heutigen Sitz in Muri bei Bern sowie die von Dritten garantierte und massgeschneiderte Hotellösung», begründet SFV-Generalsekretär Robert Breiter die Wahl.

Mehr Fussball
FCB reist ohne Traoré nach Kopenhagen
Dafür ist ein Neuling dabei
FCB reist ohne Traoré nach Kopenhagen
Nati-Direktor Tami nimmt Stellung zur Avdullahu-Absage
«Das enttäuscht uns»
Nati-Direktor Tami nimmt Stellung zur Avdullahu-Absage
Lausanne stellt drittes Trikot vor
In Gold und Blau
Lausanne stellt drittes Trikot vor
Die vier grossen Fragezeichen beim FCZ
Mit Video
Umbruch oder Zusammenbruch?
Die vier grossen Fragezeichen beim FCZ

Das Swiss Football Home genannte Verbandszentrum umfasst neben Plätzen für Trainings aller Nationalteams, für U-Länderspiele und für die Ausbildung von Schiedsrichtern und Trainerinnen weitere Fussballinfrastruktur wie Garderoben, Fitness- und Behandlungsräume sowie den künftigen Verbandssitz mit einem modernen Verwaltungsgebäude. Es soll ein Ort für den Breiten- und Spitzenfussball sein und zur zentralen Anlaufstelle des Schweizer Fussballs werden, schreibt der SFV.

In fünf Jahren soll das neue Verbandszentrum bezugsbereit sein, gab der Verband auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Es sei ein sportlicher, aber realistischer Zeithorizont, so der SFV.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen