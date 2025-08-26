Lausanne stellt drittes Trikot vor

1/2
Das Trikot entspricht den Farben des Kleides und verkörpert ein wichtiger Bestandteil der Lausanner Geschichte
Foto: Instagram Lausanne Sport
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk
Der FC Lausanne-Sport stellt sein drittes Trikot für diese Saison vor. Das Shirt ist in den Farben Gold und Blau gehalten.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Inspiriert ist das Trikot von den Farben der Statue der Gerechtigkeit, die seit 1585 über den Lausanner Place de la Palud wacht. Die Statue trägt ein gold-blaues Kleid, das Stärke, Gerechtigkeit und Autorität symbolisiert.
Die Lausanner Statue der Gereichtigkeit.
Foto: Laurent Gillieron
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
7
12
2
4
8
9
3
3
5
7
4
4
1
7
5
4
1
6
6
4
-1
5
7
4
-4
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
4
-2
2
11
4
-6
2
12
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde