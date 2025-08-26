DE
In Gold und Blau
Lausanne stellt drittes Trikot vor

Das dritte Trikot von Lausanne ist da. Es ist eine Augenweide.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
1/2
Das Trikot entspricht den Farben des Kleides und verkörpert ein wichtiger Bestandteil der Lausanner Geschichte
Foto: Instagram Lausanne Sport
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Der FC Lausanne-Sport stellt sein drittes Trikot für diese Saison vor. Das Shirt ist in den Farben Gold und Blau gehalten. 




Inspiriert ist das Trikot von den Farben der Statue der Gerechtigkeit, die seit 1585 über den Lausanner Place de la Palud wacht. Die Statue trägt ein gold-blaues Kleid, das Stärke, Gerechtigkeit und Autorität symbolisiert.

Die Lausanner Statue der Gereichtigkeit.
Foto: Laurent Gillieron
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
