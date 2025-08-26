FCB reist ohne Traoré nach Kopenhagen

Ausfall beim FC Basel vor dem Rückspiel in den Playoffs der Champions League. Bénie Traoré fällt verletzt aus. Dafür reist ein anderes Duo mit nach Kopenhagen.

Dafür ist ein Neuling dabei

1/5 Basel muss im Rückspiel gegen Kopenhagen auf Bénie Traoré verzichten. Foto: Pius Koller

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der FC Basel zittert um die Teilnahme an der Champions League. Im Playoff-Hinspiel gegen den FC Kopenhagen musste sich der Meister mit einem 1:1 begnügen.

Die Basler sind im Rückspiel vom Mittwoch (21 Uhr, auf Blick im Liveticker) gefordert. Die Reise nach Kopenhagen treten sie ohne Bénie Traoré (22) an. Der Linksaussen ist verletzt.

Dafür ist Jeremy Agbonifo (19) mit dabei – obwohl das schwedische Flügeltalent gar noch nicht spielberechtigt ist. Den Transfer haben die Basler erst am Montagabend bekanntgegeben. Und alle Spieler, die auf der europäischen Bühne eingesetzt werden möchten, müssen schon vor dem Hinspiel bei der Uefa gemeldet werden.

Der Grund, wieso Agbofino trotzdem mitreist, ist simpel: Er bekommt so die Gelegenheit, das Team schon einmal ein wenig kennenzulernen.

Ebenfalls in Kopenhagen dabei sein wird der langzeitverletzte Kevin Rüegg (27). Ob er zum Einsatz kommen wird, ist allerdings noch unklar.

