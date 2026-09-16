Murat Yakin überrascht mit zwei neuen Aussenverteidigern. Wie Blick weiss, wird Sascha Britschgi erstmals für die A-Nati aufgeboten. Auch Zachary Athekame darf sich über ein Aufgebot freuen.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

In weniger als 24 Stunden wird das erste Nati-Aufgebot nach der WM bekannt gegeben. Für die Nations-League-Partien gegen Nordmazedonien (Hin- und Rückspiel), Schottland und Slowenien wird Murat Yakin (52) dabei einige neue Gesichter aufbieten.

Nach Blick-Informationen steht auch Sascha Britschgi (20) auf der Liste. Der ehemalige Luzern-Junior spielt seit einem Jahr in der Serie A bei Parma und hat sich dort längst zum Stammspieler gemausert. Nun erhält der Rechtsverteidiger erstmals eine Chance in der A-Nati. Zumal auf der rechten Abwehrseite nach dem Nati-Rücktritt von Silvan Widmer (33) ein Platz frei geworden ist.

Auch Athekame dabei

«Mein Traum ist es, irgendwann mit der A-Nati aufzulaufen», sagte Britschgi im März zu Blick. Jetzt rückt der grosse Moment für den Luzerner mit Wurzeln in Kamerun näher.

Britschgi ist dabei nicht der einzige neue Rechtsverteidiger im Vergleich zum WM-Aufgebot. Auch Zachary Athekame (21) wird gemäss Blick-Informationen beim nächsten Zusammenzug dabei sein. Wie bei Alvyn Sanches (23) handelt es sich bei ihm allerdings um eine Rückkehr in die Nati. Beide waren schon einmal im Aufgebot von Yakin.

Noch weitere Neulinge?

Für Britschgi ist es dagegen eine Premiere, wenn sein Name morgen um 11 Uhr auf dem Aufgebot steht. Genauso wie für Sion-Shootingstar Winsley Boteli (20). Ob Yakin noch weitere neue Namen aufbietet, bleibt abzuwarten.

Zwei Innenverteidiger können gemäss Blick-Informationen bereits ausgeschlossen werden: Bruno Ogbus (20) vom SC Freiburg und Roggerio Nyakossi (22) vom belgischen Klub OH Leuven. Beide sind weiterhin für die U21 vorgesehen – Nyakossi ist dort Captain.

Eins ist aber auch so schon klar: Yakin sorgt in diesem Herbst mit neuen Spielern für frischen Wind.