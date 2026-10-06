Die U21-Nati verspielt ihr Playoff-Ticket. Nach der Klatsche in Island geht das Team von Alex Frei auch in Frankreich unter. Weil die Isländer auf den Färöern gewinnen, bleibt der Schweiz nur Gruppenrang drei.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die U21-Nati verpasst die EM zum zweiten Mal in Folge. Nach dem 1:5 in Island hätte die Schweiz in Frankreich einen Sieg gebraucht, um sich aus eigener Kraft in die Playoffs zu retten. Stattdessen geht sie in Orléans mit einem 1:7 unter. Weil Island auf den Färöern 2:0 gewinnt, bleibt Freis Team nur Gruppenrang drei.

Wie weit die Schweizer vom nötigen Exploit entfernt sind, zeigt sich schon in der Startphase. Die für die EM qualifizierten Franzosen lassen den Gästen keine Luft. Beim 0:1 steht Tottenham-Star Mathys Tel völlig frei und schiebt nach zehn Minuten zum ersten Mal ein. Vier Minuten später darf auch Lebreton ungestört per Kopf treffen. Zweimal kommt Frankreich über die linke Schweizer Abwehrseite durch, zweimal fehlt in der Mitte die Gegenwehr. So ist nach rund 16 Minuten klar, dass das mit der EM nichts werden dürfte.

Danach findet die Nachwuchs-Nati zwar etwas besser ins Spiel. Liam Chipperfield testet Frankreichs Keeper, doch die Ansätze werden noch vor der Pause erstickt. Nach einem Zuspiel von Goalie Huber verlieren die Schweizer den Ball. Tel bedankt sich mit einem Lupfer zum 3:0.

Auch drei Wechsel helfen nicht

Mit einem Dreifachwechsel zur Pause versucht Trainer Alex Frei, seiner Mannschaft neue Impulse zu geben. Doch kaum läuft das Spiel wieder, erhöht Tabibou auf 4:0. Chipperfield verkürzt zwar mit einem Schuss aus der Drehung, mehr als ein kurzer Lichtblick ist der Treffer aber nicht. Tel bestraft den nächsten Schweizer Ballverlust mit seinem dritten Tor.

So endet die Qualifikation mit elf Gegentoren in zwei Spielen. Frankreich fährt als Gruppensieger an die EM 2027 in Albanien und Serbien, Island darf über die Playoffs weiter auf ein Ticket hoffen. Die Schweiz hingegen muss sich fragen, wie sie ihre komfortable Ausgangslage so leichtfertig verspielen konnte.