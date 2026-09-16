Der SFV muss eine weitere Absage hinnehmen: Dion Kacuri spielt künftig für den Kosovo. Ein weiterer U21-Nati-Spieler, der sich gegen die Schweiz entscheidet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dion Kacuri spielt künftig für den Kosovo, nicht für Schweiz

Kacuri stammt aus Baden und bestritt acht Spiele für die U21-Nati

Aktuell ist er von Basel nach Austria Lustenau ausgeliehen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Ein weiterer Verlust für den Schweizer Fussballverband: Dion Kacuri (22) wechselt zur Nationalmannschaft des Kosovos. Für die kommenden Nations-League-Spiele wurde der 22-Jährige erstmals aufgeboten.

Dieser Abgang dürfte den SFV wohl nicht ganz so schmerzen wie jener von Alessandro Romano oder Leon Avdullahu. Kacuri ist aktuell vom FC Basel zum österreichischen Klub Austria Lustenau ausgeliehen. Im Nachbarland erzielte der Mittelfeldspieler bisher ein Tor in sechs Spielen.

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Und dennoch ist er ein weiterer Spieler, der sich gegen die Schweiz entscheidet – obwohl Kacuri in Baden geboren wurde. Für die Schweizer U21-Nati lief der Mittelfeldspieler achtmal auf.