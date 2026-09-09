Die Schweiz verliert ein weiteres Talent: Alessandro Romano wechselt ins italienische Nationalteam. Der gebürtige Winterthurer sorgt zu Saisonbeginn für Furore in der Serie A. Am 25. September soll er gegen Belgien zu seinem Debüt unter Trainer Roberto Mancini kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Ex-Nati-Captain Alessandro Romano wählt Italien statt Schweiz ab 25. September

Der 20-Jährige beeindruckt in der Serie A bei Cagliari

SFV verliert nach Leon Avdullahu zweiten Top-Mittelfeldspieler in vier Jahren

Sven Schoch Reporter Sport

Auf die guten Nati-Neuigkeiten um die Zusage von Stürmer-Shootingstar Winsley Boteli (20) für die Schweiz folgt innert kurzer Zeit ein Rückschlag für den Schweizerischen Fussballverband. Gemäss Blick-Informationen soll sich das ebenfalls umworbene Toptalent Alessandro Romano (20) im Ringen der Verbände für eine Zukunft im italienischen Nationalteam entschieden haben. Der frühere Schweizer U19-Captain wird am 25. September im Heimspiel gegen Belgien Teil der Squadra Azzurra sein.

Die zuletzt forcierten Bemühungen einer SFV-Delegation um Coach Murat Yakin haben in Sardinien offenbar nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Wie Marinko Jurendic (48), Chief Sports Officer beim SFV, in der vergangenen Woche hat durchblicken lassen, wäre es vorgesehen gewesen, Romano wie Boteli für die anstehenden Nations-League-Spiele auf die Aufgebotsliste der Nati zu setzen.

«Am Ende wird es eine Entscheidung von ihnen geben, ob sie dem Aufgebot Folge leisten», fügte Jurendic an. Diese fällt bei Romano nun auf Italien. Der bei Roma ausgebildete Romano hat sich nach einem bemerkenswerten Serie-A-Start mit Cagliari in den Fokus des neuen italienischen Nationaltrainers Roberto Mancini gespielt. Für seinen Leihklub verpasste er in den ersten drei Runden keine Minute und erzielte beim 1:0-Sieg gegen Parma Ende August sogar sein erstes Tor in der Serie A.

Leaderfigur in den U-Natis

Mit dem 20-Jährigen Ex-Winterthurer, der im Sommer vor vier Jahren seinen sportlichen Lebensmittelpunkt nach Rom verlegt hatte, verliert der SFV nach dem Hoffenheimer Leon Avdullahu (22, spielt für den Kosovo) einen zweiten Mittelfeldspieler mit internationaler Klasse.

Romano gehörte während Jahren als Leaderfigur zum Stamm verschiedener Schweizer Junioren-Auswahlen, zuletzt in der U20. Auf nahezu allen Stufen trug der Sohn des früheren FCZ- und Winterthur-Trainers Umberto Romano die Captainbinde. Nahezu alle Experten sind sich einig, dass er künftig in einer Top-5-Liga eine prägende Rolle spielen wird.