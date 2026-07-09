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Manzambi kommt mit Knieschoner ins Stadion
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Fit für Argentinien-Kracher?
Manzambis Wettlauf gegen die Zeit

Johan Manzambi hat den WM-Achtelfinal gegen Kolumbien verletzt verpasst. Reichts für den Viertelfinal gegen Argentinien? Ins Training konnte das Nati-Juwel noch nicht einsteigen.
Publiziert: 18:54 Uhr
|
Aktualisiert: 19:05 Uhr
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1/5
Wird Johan Manzambi für das Spiel gegen Argentinien fit?
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Johan Manzambi verpasste Kolumbien-Spiel mit Knieverletzung
  • Nati-Juwel konnte noch nicht wieder trainieren
  • SFV hat keine weiteren Infos, wohl auch aus taktischen Gründen
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Lucas WerderReporter Fussball

56 Stunden bleiben bis zum Anpfiff des WM-Viertelfinals gegen Argentinien. Und damit auch, bis die Frage geklärt ist, ob Johan Manzmabi (20) gegen den Titelverteidiger auflaufen kann. Nach seiner Knieprellung, die er sich am Tag vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien zugezogen hat, ist der Genfer bislang noch nicht wieder ins Training eingestiegen.

In der Regel nimmt die Heilung einer solchen Verletzung ein bis zwei Wochen in Anspruch. Besteht trotzdem noch Hoffnung, dass unser WM-Überflieger in der Nacht auf Sonntag sein Blitz-Comeback geben kann?

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Nach Blick-Infos steht hinter einem Manzambi-Einsatz gegen Argentinien derzeit ein dickes Fragezeichen. Wasserstandsmeldungen will man beim SFV auf Anfrage keine abgeben. Wohl auch aus taktischen Gründen, um den Gegner möglichst lange darüber im Unklaren zu halten, ob der Mittelfeldspieler für den Viertelfinal ins Kader zurückkehren wird. Unbestritten ist dagegen, dass sich die Schweizer Chancen auf einen Halbfinal-Einzug deutlich erhöhen würden, falls der Schweizer WM-Topskorer auf dem Platz steht.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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