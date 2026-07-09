Manzambis Wettlauf gegen die Zeit

Johan Manzambi hat den WM-Achtelfinal gegen Kolumbien verletzt verpasst. Reichts für den Viertelfinal gegen Argentinien? Ins Training konnte das Nati-Juwel noch nicht einsteigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi verpasste Kolumbien-Spiel mit Knieverletzung

Nati-Juwel konnte noch nicht wieder trainieren

SFV hat keine weiteren Infos, wohl auch aus taktischen Gründen

Lucas Werder Reporter Fussball

56 Stunden bleiben bis zum Anpfiff des WM-Viertelfinals gegen Argentinien. Und damit auch, bis die Frage geklärt ist, ob Johan Manzmabi (20) gegen den Titelverteidiger auflaufen kann. Nach seiner Knieprellung, die er sich am Tag vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien zugezogen hat, ist der Genfer bislang noch nicht wieder ins Training eingestiegen.

In der Regel nimmt die Heilung einer solchen Verletzung ein bis zwei Wochen in Anspruch. Besteht trotzdem noch Hoffnung, dass unser WM-Überflieger in der Nacht auf Sonntag sein Blitz-Comeback geben kann?

Nach Blick-Infos steht hinter einem Manzambi-Einsatz gegen Argentinien derzeit ein dickes Fragezeichen. Wasserstandsmeldungen will man beim SFV auf Anfrage keine abgeben. Wohl auch aus taktischen Gründen, um den Gegner möglichst lange darüber im Unklaren zu halten, ob der Mittelfeldspieler für den Viertelfinal ins Kader zurückkehren wird. Unbestritten ist dagegen, dass sich die Schweizer Chancen auf einen Halbfinal-Einzug deutlich erhöhen würden, falls der Schweizer WM-Topskorer auf dem Platz steht.

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