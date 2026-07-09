Nach starken Auftritten an der WM sind mehrere europäische Topklubs an Johan Manzambi interessiert. Das Rennen soll nun Newcastle machen – für eine rekordhohe Ablösesumme.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In den letzten Tagen haben Freiburg und Newcastle ihre Verhandlungen über einen Transfer von Johan Manzambi aufgenommen. Nun soll eine Einigung erreicht sein: Wie Transfer-Insider Florian Plettenberg schreibt, lassen die Breisgauer ihr Juwel in die Premier League weiterziehen. Demnach wollen die «Magpies» den 20-Jährigen mit einem langfristigen Vertrag ausstatten.

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Die starken WM-Auftritte von Manzambi mit drei Toren in vier Spielen haben seinen Preis in die Höhe treiben lassen. Newcastle ist offenbar bereit, eine Ablösesumme von umgerechnet 55 Millionen Franken zu bezahlen. Der Genfer würde damit Granit Xhaka als teuerster Schweizer Fussballer aller Zeiten ablösen – der Nati-Captain ist 2016 für knapp 50 Millionen Franken von Gladbach zu Arsenal gewechselt.

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