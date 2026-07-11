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«Er entscheidet, ob er will»
Trotz Horror-Statistik vertraut Argentinien-Trainer auf Messi

Lionel Messi ist mit acht Toren Argentiniens Lebensversicherung an dieser WM. Und obwohl er bereits zwei Penaltys verschossen hat, kann der Captain und Superstar selber entscheiden, ob er gegen die Nati noch einmal antreten würde.
Publiziert: 11.07.2026 um 23:52 Uhr
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Lionel Messi geniesst in der argentinischen Mannschaft eine Sonderrolle.
Foto: AP Photo/Charlie Riedel
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Lionel Messi (39) ist mit acht Toren zusammen mit Kylian Mbappé der Torschützenleader der WM. Trotzdem gibt es beim Superstar aus Argentinien einen Makel. Die beiden Penaltys gegen Österreich und Ägypten hat er beide verschossen, was einem Spieler an einem einzigen Turnier noch nie widerfahren ist. Messis Quote vom Elfmeterpunkt an Weltmeisterschaften liegt nur bei 50 Prozent, nur vier seiner acht Versuche hat er verwandelt.

Trotz der schwachen Bilanz ist klar, dass Messi auch gegen die Schweiz antreten darf, falls es einen Penalty geben sollte. «Messi entscheidet, ob er schiesst», stellt Trainer Lionel Scaloni (48) am Tag vor dem Spiel klar. Die Sonderrolle des Captains innerhalb des Teams ist unangefochten («das ganze Team unterstützt ihn»), 8 der 14 Tore Argentiniens an diesem Turnier hat Messi erzielt. Trotz seines Alters sieht Scaloni bei seiner Nummer 10 auch was die Fitnesswerte angeht keine Veränderung. «Er rennt so viel wie immer, die Daten haben sich nicht gross verändert.» 

Erfolgreichster WM-Trainer Argentiniens

Auch Scaloni selbst geniesst mittlerweile ein hohes Ansehen im Land des dreifachen Weltmeisters, auch wenn die Albiceleste in der laufenden K.o.-Runde gegen Kap Verde (3:2 n.V.) und Ägypten (3:2) noch nicht überzeugt hat. Mit nunmehr neun Siegen ist Scaloni der erfolgreichste argentinische Trainer an Weltmeisterschaften. «Das wusste ich gar nicht», so der 48-Jährige, der 2006 auch als Spieler an einer WM teilnahm.

Den ersten Meilenstein erreichte Scaloni vor exakt fünf Jahren, als Argentinien im Final der Copa America Gastgeber Brasilien im Maracana in Rio de Janeiro dank eines Treffers von Angel Di Maria 1:0 schlug. «Dies war ein Wendepunkt», sagt Scaloni. «An die Emotionen in dieser Nacht werde ich mich immer erinnern. Auch Leo war sehr emotional.»

Für Messi war es der erste Titel überhaupt mit der Albiceleste, mal abgesehen vom Olympiasieg 2008. Drei Jahre später folgte dann in Katar mit dem WM-Titel die endgültige Krönung. «Er ist der Beste und wird der Beste bleiben, so lange er will», so Scaloni. Aber auch er weiss: Messis WM-Karriere könnte in der Nacht auf Sonntag zu Ende gehen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
1:1
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1:1
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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