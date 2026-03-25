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Drei Matches in zwei Länderspielpausen
Der Nati-Fahrplan bis zur WM 2026 in Nordamerika

Dank des bereits im letzten Jahr gelösten WM-Tickets bestreitet die Nati ihren nächsten Ernstkampf erst am Turnier im Sommer. Bis dahin stehen drei Freundschaftsspiele an, wovon zwei in der aktuellen Länderspielpause stattfinden. Alle Termine bis zur WM.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Die Nati startet am 13. Juni ins WM-Abenteuer in Nordamerika.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Nati bestreitet vor der WM drei Freundschaftsspiele
  • Am 13. Juni beginnt die WM mit dem Auftakt gegen Katar
  • Nati wohnt während des Turniers in San Diego
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Während andere Nationen wie Italien derzeit WM-Sorgen plagen, ging die Nati entspannt in die aktuelle Länderspielpause. Auf der faulen Haut herumliegen wird die Mannschaft von Murat Yakin zwar nicht, durch den Gruppensieg in der letztjährigen WM-Quali hat sie ihren Platz am Turnier mit erstmals 48 Nationen aber längst auf sicher.

DatumStartzeitEvent
27. März20.45 UhrFreundschaftsspiel gegen Deutschland (Basel)
31. März18 UhrFreundschaftsspiel gegen Norwegen (Oslo)
25. Mai – 1. Juni/WM-Vorbereitung (St. Gallen)
31. Mai15 UhrFreundschaftsspiel gegen Jordanien (St. Gallen)
2. Juni/Abflug in die USA (Kloten)
13. Juni21 UhrWM-Spiel gegen Katar (San Francisco)
18. Juni21 UhrWM-Spiel gegen Playoff-Sieger (Los Angeles)
24. Juni21 UhrWM-Spiel gegen Kanada (Vancouver)

Drei Tests vor WM-Auftakt gegen Katar

Bis Mexiko und Südafrika die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni offiziell eröffnen, dauert es nur noch zweieinhalb Monate. Davor wird im Vereinsfussball bis Ende Mai um Titel, Europacupplätze oder gegen den Abstieg gespielt. Und auch die Nati steht dreimal im Einsatz.

In der kürzlich angebrochenen Länderspielpause misst sie sich diesen Freitag mit Deutschland (20.45 Uhr) und vier Tage später mit Norwegen (18 Uhr). Der nächste Zusammenzug steht dann erst für den 25. Mai an, wenn die WM-Vorbereitung in St. Gallen startet. In deren Rahmen testet man ein letztes Mal vor dem Turnier, Gegner ist Jordanien (31. Mai).

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Rund 48 Stunden später bricht die Nati in Richtung San Diego auf, wo sie hoffentlich bis weit in die K.o.-Phase im Juli haust. Im gewählten Luxushotel mit Wellnessbereich und modernen Sporteinrichtungen bleiben dann zehn Tage zur Vorbereitung, ehe die Nati am Abend des 13. Juni ihr WM-Abenteuer gegen Katar startet. Der Gegner ihres zweiten Gruppenspiels wird bis nächste Woche im Zuge der europäischen WM-Playoffs ermittelt. Für den Abschluss der Gruppenphase steht das Duell mit Co-Gastgeber Kanada an, gespielt wird in Vancouver. Hier findest du den gesamten WM-Spielplan 2026 inklusive PDF.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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