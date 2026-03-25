Dank des bereits im letzten Jahr gelösten WM-Tickets bestreitet die Nati ihren nächsten Ernstkampf erst am Turnier im Sommer. Bis dahin stehen drei Freundschaftsspiele an, wovon zwei in der aktuellen Länderspielpause stattfinden. Alle Termine bis zur WM.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati bestreitet vor der WM drei Freundschaftsspiele

Am 13. Juni beginnt die WM mit dem Auftakt gegen Katar

Nati wohnt während des Turniers in San Diego War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

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Während andere Nationen wie Italien derzeit WM-Sorgen plagen, ging die Nati entspannt in die aktuelle Länderspielpause. Auf der faulen Haut herumliegen wird die Mannschaft von Murat Yakin zwar nicht, durch den Gruppensieg in der letztjährigen WM-Quali hat sie ihren Platz am Turnier mit erstmals 48 Nationen aber längst auf sicher.

Datum Startzeit Event 27. März 20.45 Uhr Freundschaftsspiel gegen Deutschland (Basel) 31. März 18 Uhr Freundschaftsspiel gegen Norwegen (Oslo) 25. Mai – 1. Juni / WM-Vorbereitung (St. Gallen) 31. Mai 15 Uhr Freundschaftsspiel gegen Jordanien (St. Gallen) 2. Juni / Abflug in die USA (Kloten) 13. Juni 21 Uhr WM-Spiel gegen Katar (San Francisco) 18. Juni 21 Uhr WM-Spiel gegen Playoff-Sieger (Los Angeles) 24. Juni 21 Uhr WM-Spiel gegen Kanada (Vancouver)

Drei Tests vor WM-Auftakt gegen Katar

Bis Mexiko und Südafrika die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni offiziell eröffnen, dauert es nur noch zweieinhalb Monate. Davor wird im Vereinsfussball bis Ende Mai um Titel, Europacupplätze oder gegen den Abstieg gespielt. Und auch die Nati steht dreimal im Einsatz.

In der kürzlich angebrochenen Länderspielpause misst sie sich diesen Freitag mit Deutschland (20.45 Uhr) und vier Tage später mit Norwegen (18 Uhr). Der nächste Zusammenzug steht dann erst für den 25. Mai an, wenn die WM-Vorbereitung in St. Gallen startet. In deren Rahmen testet man ein letztes Mal vor dem Turnier, Gegner ist Jordanien (31. Mai).

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Rund 48 Stunden später bricht die Nati in Richtung San Diego auf, wo sie hoffentlich bis weit in die K.o.-Phase im Juli haust. Im gewählten Luxushotel mit Wellnessbereich und modernen Sporteinrichtungen bleiben dann zehn Tage zur Vorbereitung, ehe die Nati am Abend des 13. Juni ihr WM-Abenteuer gegen Katar startet. Der Gegner ihres zweiten Gruppenspiels wird bis nächste Woche im Zuge der europäischen WM-Playoffs ermittelt. Für den Abschluss der Gruppenphase steht das Duell mit Co-Gastgeber Kanada an, gespielt wird in Vancouver. Hier findest du den gesamten WM-Spielplan 2026 inklusive PDF.

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