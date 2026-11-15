Vom FCZ-Nachwuchs in die Super League und jetzt ins U21-Nati-Camp: Doron Lichtenstein ist erstmals für die Auswahl von Alex Frei nominiert. Wie er auf das Aufgebot reagiert hat und warum er sich manchmal noch kneifen muss.

Darum gehts Doron Lichtenstein schafft beim FCZ den Durchbruch und kommt immer häufiger zum Einsatz

Nach zwei U20-Einsätzen kam er erstmals in der U21 zum Einsatz

Lichtenstein ist stolz auf den Aufstieg, will sich weiterentwickeln und beim FCZ langfristig Stammspieler werden

Lynn Piubel Reporterin Sport

Doron Lichtenstein (20) ist diese Saison der Senkrechtstarter des FCZ. Stand er zu Beginn der Spielzeit noch im U21-Kader in der Promotion League, ist er aktuell nicht mehr aus der ersten Mannschaft wegzudenken. Aufgrund von Verletzungsproblemen kam er im September gegen YB zum Debüt – und stand seither immer in der Startelf.

«Ich habe nach dem Debüt ein paar Wochen gebraucht, um alles zu verarbeiten. Es ist wirklich schnell gegangen», sagt Lichtenstein, als ihn Blick im Hotel der U21-Nati in Lugano zum Interview trifft. Beim 4:2 gegen Meister Thun erzielte er zudem beim fünften Super-League-Einsatz sein erstes Profitor.

Auch Alex Frei sind die Leistungen des Aussenverteidigers nicht entgangen. Zum ersten Mal bietet er ihn für die U21-Nati auf. «Ich bin extrem stolz und dankbar», freut er sich. Angerufen hat Frei aber nicht: «Es war kein Anruf, sondern ein E-Mail mit der Spielerliste. Es ist immer ein Privileg, für die Schweiz zu spielen.»

«Sollte der Anspruch sein»

Die U21-Nati verfolge Lichtenstein schon länger: «Ich habe immer als Fan mitgefiebert. Mir dann aber schon irgendwann gedacht, dass ich eines Tages selbst dabei sein möchte.» Jetzt ist seine Zeit gekommen. Am Freitag gab er im Testspiel gegen Rumänien sein Debüt. Doch für ihn gehe es in erster Linie darum, das Team und den Staff kennenzulernen: «Ich will mich in der Mannschaft zurechtfinden und bin neugierig, wie alle auf und neben dem Platz funktionieren.»

Beim FCZ wolle er sich weiterentwickeln, ohne mit grossen Erwartungen vorauszuschauen: «Ich glaube, im Fussball ist es unmöglich, weit in die Zukunft zu planen. Ich schaue Training für Training, Spiel für Spiel weiter», so der bodenständige 20-Jährige, der einen eher ruhigen Eindruck macht.

Ein wichtiger Punkt in seiner Entwicklung: Trainer Marcel Koller (66). Er gebe dem jungen Team mit seiner langjährigen Erfahrung guten Rückhalt: «Er hatte schon viele Stationen als Trainer und war sehr erfolgreich. Und man merkt, dass er eine gewisse Ruhe mitbringt. Wir haben viele junge Spieler, und er bringt uns weiter», schwärmt Lichtenstein.